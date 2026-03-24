Dourados lidera calor com 36 °C e terça tem chuva espalhada pelo Estado

Campo Grande registra 33 °C e previsão indica instabilidade em todas as regiões

A terça-feira (24) será marcada por calor e chuva em Mato Grosso do Sul, conforme dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul). A combinação de temperaturas elevadas e umidade favorece pancadas de chuva em diferentes regiões do Estado.

Dourados concentra a maior temperatura do dia, com máxima prevista de 36 °C e mínima de 24 °C, além de trovoadas. Em Campo Grande, os termômetros variam entre 24 °C e 33 °C, também com previsão de chuva.

No Pantanal, Corumbá registra mínima de 26 °C e máxima de 33 °C. Já em Aquidauana, a variação fica entre 25 °C e 34 °C, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas.

Na região norte, Coxim e Camapuã têm mínimas de 23 °C e máximas de até 34 °C, com ocorrência de chuva acompanhada de descargas elétricas.

No leste do Estado, Três Lagoas marca entre 24 °C e 33 °C, enquanto Paranaíba chega aos 30 °C. Em Anaurilândia, a máxima prevista é de 35 °C.

No sudoeste, Porto Murtinho varia de 24 °C a 31 °C. Já no sul-fronteira, Ponta Porã registra 23 °C pela manhã e atinge 32 °C à tarde. Em Iguatemi, os termômetros ficam entre 24 °C e 35 °C.

A previsão indica instabilidade ao longo do dia em praticamente todo o Estado, com possibilidade de chuva em diferentes momentos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram