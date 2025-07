Mais de 3,8 milhões de trabalhadores nascidos em setembro e outubro podem sacar abono salarial a partir desta terça

A partir desta terça-feira (15), cerca de 3,8 milhões de trabalhadores com carteira assinada que nasceram em setembro ou outubro e recebem até dois salários mínimos podem sacar o abono salarial referente ao ano-base 2023. Os valores do PIS (Programa de Integração Social) e do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) estão disponíveis no Portal Gov.br.

Neste mês, a Caixa Econômica Federal vai liberar pouco mais de R$ 4,4 bilhões em abonos. O calendário de pagamentos, aprovado no fim de 2024, segue o mês de nascimento do trabalhador. Os depósitos começaram em 15 de fevereiro e seguem até 15 de agosto. A consulta ao benefício pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Valor total e abrangência

Em 2025, o governo disponibilizará R$ 30,7 bilhões para o pagamento do abono, que será destinado a 25,8 milhões de trabalhadores em todo o país, segundo o Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). Desse total:

Cerca de 22 milhões de trabalhadores da iniciativa privada receberão o PIS, pago pela Caixa;

Aproximadamente 3,8 milhões de servidores públicos, militares e empregados de estatais terão direito ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil.

O calendário prevê seis lotes, de acordo com o mês de nascimento, com saques disponíveis até 29 de dezembro de 2025. Após esse prazo, será necessário aguardar uma convocação especial do Ministério do Trabalho.

Quem tem direito?

Para receber o abono, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2023;

Ter recebido uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

O valor é proporcional ao tempo trabalhado em 2023. Cada mês de trabalho equivale a R$ 126,50, considerando como mês completo períodos iguais ou superiores a 15 dias. Quem trabalhou o ano todo receberá o valor integral: R$ 1.518.

É importante não confundir o abono salarial com as cotas do antigo Fundo PIS/Pasep, voltadas a quem teve emprego formal antes da Constituição de 1988. Essas cotas são acessadas por outra plataforma, lançada em março de 2025.

Como será o pagamento?

Trabalhadores da iniciativa privada com conta na Caixa recebem o crédito automaticamente.

Os demais recebem pela poupança social digital, acessível pelo app Caixa Tem. Caso não seja possível abrir a conta, o saque pode ser feito com Cartão do Cidadão e senha nos caixas eletrônicos, lotéricas, Caixa Aqui ou agências da Caixa.

Servidores públicos com conta no Banco do Brasil também recebem o crédito automaticamente. Quem não tem conta no BB pode transferir o valor via TED, utilizando caixas eletrônicos, o site do banco ou atendimento presencial.

Quem não tem conta na Caixa ou BB pode sacar o valor pelo Portal Gov.br, no serviço “Receber o abono salarial”. Nesse caso, é necessário ter conta prata ou ouro na plataforma.

Mudança no calendário a partir de 2021

Até 2020, o abono referente ao ano anterior era pago entre julho e junho do ano seguinte. A partir de 2021, seguindo recomendação da CGU (Controladoria-Geral da União), o Codefat alterou o calendário: o pagamento passou a ocorrer dois anos após o ano-base trabalhado.

Com informações da Agência Brasil