Tempo firme, calor em alta e umidade baixa marcam a terça-feira em MS

Previsão indica céu claro, temperaturas acima dos 30º C e índices de umidade próximos do limite de atenção em todo o Estado



A terça-feira (15) será marcada por tempo estável em Mato Grosso do Sul. A previsão aponta sol predominante desde as primeiras horas do dia, com aumento das temperaturas à tarde e baixos índices de umidade relativa do ar, que devem atingir o patamar mínimo de 20% em diversas regiões.

Em Corumbá, os termômetros podem chegar aos 34°C, com céu aberto durante todo o dia. Bonito também terá tarde quente, com máxima prevista de 32°C. Já em Campo Grande, a temperatura varia entre 17°C pela manhã e 29°C no período mais quente do dia. O cenário se repete em Dourados, onde a máxima pode atingir 31°C.

A umidade relativa do ar segue baixa em todas as regiões, com destaque para Bataguassu, Ponta Porã, Paranaíba e outras cidades, que devem registrar mínimas em torno de 20%. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), níveis inferiores a 30% já exigem atenção e cuidados com a hidratação.

O tempo firme é garantido por uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens, favorecendo grandes amplitudes térmicas entre a madrugada e o início da tarde. Em praticamente todo o Estado, os ventos devem soprar de forma fraca a moderada, principalmente com direção nordeste.

Não há previsão de chuva para nenhuma região do Estado.

