COP30: estrangeiros terão visto especial gratuito para participar da conferência em Belém

Documento será emitido eletronicamente, com validade até o fim do ano; expectativa é de mais de 40 mil visitantes

Estrangeiros que participarão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), marcada para novembro em Belém (PA), poderão solicitar um visto eletrônico especial e gratuito. As regras para a concessão do documento foram publicadas nesta segunda-feira (14) pelo governo federal.

O visto será válido até 31 de dezembro de 2024, com autorização de múltiplas entradas no país e permanência de até 90 dias, sem possibilidade de prorrogação. Podem solicitar o documento cidadãos de países membros da Convenção do Clima da ONU e apátridas, desde que estejam oficialmente credenciados para o evento. Familiares, acompanhantes e menores de 18 anos não estão incluídos na regra.

A solicitação será feita por meio de plataforma eletrônica disponibilizada pelo Itamaraty.

De acordo com estimativa da Fundação Getulio Vargas (FGV), são esperadas mais de 40 mil pessoas durante a COP30, incluindo 7 mil integrantes de delegações e equipes da ONU. Para atender a essa demanda, o setor aéreo será reforçado. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), haverá 46 mil passagens a mais disponíveis, um aumento de 23% nas viagens domésticas em relação ao mesmo período de 2023. Os voos internacionais terão crescimento estimado de 44%.

Além do transporte aéreo, a chegada de participantes pelo mar também está prevista. O Terminal Portuário de Outeiro, em Belém, está em obras para receber dois navios de cruzeiro com capacidade total de 6 mil leitos, que funcionarão como hotéis durante o evento. A conclusão do novo píer, com mais de 700 metros de extensão, está prevista para outubro.

A COP30 será realizada entre os dias 6 e 21 de novembro, e colocará a capital paraense no centro das discussões globais sobre clima e meio ambiente.

