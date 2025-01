Homem é preso por abusar sexualmente de criança em um bar em Miranda

Na manhã da última sexta-feira (17), um homem identificado como J.S.C, (53), foi preso em flagrante por abusar sexualmente de

A genitora da menor comunicou os fatos, narrando ser proprietária de uma conveniência na cidade, e na última quinta-feira (16), por volta de 20h, o indivíduo foi até seu estabelecimento e lá permaneceu ingerindo bebida alcoólica.

Posteriormente, o homem demonstrou aproximação indevida com sua filha, conversando com a menina e chamando-a de “princesa”. O homem tentou beijar a criança, e a mãe interveio, dizendo que fecharia a conveniência.

Então, o homem ainda assim aproximou-se e, sob o pretexto de se despedir da criança, abraçou e tocou as nádegas da vítima. A menina saiu chorando e contou o ocorrido à mãe. O delito também foi presenciado pelo avô materno da vítima.

Imediatamente após tomar conhecimento do fato, equipe policial diligenciou até o trabalho do autor, onde foi possível localizá-lo e dar voz de flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. J.S.C alegou em seu interrogatório que realmente estava conversando com a menina, e que teria dado apenas um abraço ‘sem maldade’.

O autor foi indiciado pelo crime, e preso preventivamente na delegacia, onde permanece à disposição da justiça.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Miranda.