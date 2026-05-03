Mais de 25 milhões ainda não entregaram declaração do Imposto de Renda 2026

Mais de 25,5 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026, segundo dados divulgados neste domingo (3) pela Receita Federal. O prazo final para entrega das informações referentes ao ano-base 2025 termina em 29 de maio.

Até as 11h48 deste domingo, 18.479.413 declarações haviam sido enviadas, conforme o sistema “Meu Imposto de Renda”. A expectativa do Fisco é receber ao todo 44 milhões de declarações até o fim do período.

A Receita alerta que deixar de declarar dentro do prazo pode gerar uma série de penalidades, como multas, incidência de juros e até irregularidade no CPF. Além disso, erros ou inconsistências podem levar o contribuinte à chamada “malha fina”, situação que pode resultar em investigação e necessidade de retificação da declaração.

Neste ano, o pagamento das restituições será feito em quatro lotes — um a menos que nos anos anteriores. As datas definidas são:

1º lote: 29 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 28 de agosto

A restituição é o valor devolvido ao contribuinte que pagou mais imposto do que o devido ao longo de 2025.

Quem deve declarar

– Estão obrigados a prestar contas à Receita Federal os contribuintes que se enquadram em ao menos uma das seguintes situações:

– Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 no ano;

– Obtiveram rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil;

– Tiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos;

– Realizaram operações em bolsa acima de R$ 40 mil ou com ganhos tributáveis;

– Obtiveram receita bruta rural superior a R$ 177.920;

– Possuíam bens ou direitos acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2025;

– Passaram à condição de residentes no Brasil em 2025;

– Optaram por isenção de IR na venda de imóvel para aquisição de outro;

– Mantêm investimentos, bens ou entidades no exterior.

A recomendação é que os contribuintes não deixem a entrega para os últimos dias, evitando congestionamentos no sistema e possíveis contratempos no envio das informações.

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