Mais de 25 milhões ainda não entregaram declaração do Imposto de Renda 2026

Mais de 25,5 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026, segundo dados divulgados neste domingo (3) pela Receita Federal. O prazo final para entrega das informações referentes ao ano-base 2025 termina em 29 de maio.
Até as 11h48 deste domingo, 18.479.413 declarações haviam sido enviadas, conforme o sistema “Meu Imposto de Renda”. A expectativa do Fisco é receber ao todo 44 milhões de declarações até o fim do período.
A Receita alerta que deixar de declarar dentro do prazo pode gerar uma série de penalidades, como multas, incidência de juros e até irregularidade no CPF. Além disso, erros ou inconsistências podem levar o contribuinte à chamada “malha fina”, situação que pode resultar em investigação e necessidade de retificação da declaração.
Neste ano, o pagamento das restituições será feito em quatro lotes — um a menos que nos anos anteriores. As datas definidas são:
1º lote: 29 de maio
2º lote: 30 de junho
3º lote: 31 de julho
4º lote: 28 de agosto
A restituição é o valor devolvido ao contribuinte que pagou mais imposto do que o devido ao longo de 2025.
Quem deve declarar
– Estão obrigados a prestar contas à Receita Federal os contribuintes que se enquadram em ao menos uma das seguintes situações:
– Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 no ano;
– Obtiveram rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil;
– Tiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos;
– Realizaram operações em bolsa acima de R$ 40 mil ou com ganhos tributáveis;
– Obtiveram receita bruta rural superior a R$ 177.920;
– Possuíam bens ou direitos acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2025;
– Passaram à condição de residentes no Brasil em 2025;
– Optaram por isenção de IR na venda de imóvel para aquisição de outro;
– Mantêm investimentos, bens ou entidades no exterior.
A recomendação é que os contribuintes não deixem a entrega para os últimos dias, evitando congestionamentos no sistema e possíveis contratempos no envio das informações.
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