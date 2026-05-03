MS 080 & Bonito Blues in Rio Verde reúne mototurismo, shows e experiências culturais

Rio Verde de Mato Grosso (MS) será palco, entre os dias 8 e 10 de maio de 2026, da realização conjunta da Rota MS 080 e da 13ª edição do Bonito Blues in Rio Verde. O evento reúne atividades de mototurismo, apresentações musicais e ações voltadas ao turismo regional.

A programação prevê a participação de motociclistas e visitantes de diferentes estados do Brasil e de outros países. A iniciativa busca integrar cultura e turismo, com foco na movimentação econômica e na valorização de rotas rodoviárias do estado, especialmente a MS-080, que liga áreas próximas ao Pantanal e à Serra de Maracaju.

A abertura ocorre na sexta-feira (8), com saída de um grupo de motociclistas de Campo Grande em direção a Rio Verde de Mato Grosso. O percurso inclui deslocamento pela MS-080 e parada em Corguinho antes da chegada ao destino final, prevista para o fim da tarde.

No sábado (9), as atividades começam pela manhã com motociata pelas ruas da cidade e percurso por pontos naturais de Rio Verde de Mato Grosso, com destino a um balneário local. Em seguida, está previsto um almoço solidário com renda destinada ao mecânico Lucas Wanderley, que se recupera de um acidente, além de atividades de convivência e integração entre os participantes.

Ainda no sábado à noite, a programação segue na Praça das Américas com apresentações das bandas Barganha’s Band (Campo Grande), Delta Cream (Paraguai) e Harley Queen (Belo Horizonte). No domingo (10), o encerramento ocorre a partir das 7h com o “Quebra Torto”, café da manhã típico sul-mato-grossense, seguido de agradecimentos oficiais e despedida dos participantes, prevista para às 9h.

Novidades

A edição de 2026 da Rota MS 080 & Bonito Blues in Rio Verde traz como principal mudança a integração entre o mototurismo e a programação cultural do festival. A iniciativa amplia o formato do evento ao conectar o percurso pela MS-080 às apresentações musicais realizadas na Praça das Américas, em Rio Verde de Mato Grosso, com acesso gratuito ao público.

“A principal novidade é justamente essa união entre o mototurismo e a cultura, explorando as paisagens da MS-080 e finalizando com as atrações musicais do festival. Outra mudança importante é a gratuidade dos shows na Praça das Américas, o que amplia o acesso do público e fortalece a participação na programação em Rio Verde de Mato Grosso”, afirma o produtor do evento, Afonso Rodrigues Jr. para a reportagem.

A integração entre o mototurismo e o festival de blues e jazz é apontada como uma estratégia para ampliar o alcance do turismo em Mato Grosso do Sul. A proposta conecta a circulação de motociclistas, já consolidada em rotas pela América do Sul, com eventos culturais capazes de atrair diferentes perfis de visitantes e movimentar a economia regional.

“No Brasil, as regiões Sul e Sudeste já são destinos consolidados, e MS passa a ter mais potencial com a Rota Bioceânica, especialmente por áreas como a Serra da Bodoquena e o Pantanal. Rio Verde funciona como porta de entrada do Pantanal, o que faz com que a região se prepare para receber visitantes dos países que integram essa rota”, destaca Afonso.

Noite de Blues & Jazz

A noIte de sábado (9). promete ser um dos pontos altos da programação do evento, com início marcado para às 19h na Praça das Américas. O público poderá conferir três apresentações que exploram diferentes nuances do blues: a Barganha’s Band, de Campo Grande, o Delta Cream, de Asunción (Paraguai), e a Harley Queen, de Belo Horizonte (MG). A presença de artistas locais, nacionais e internacionais reforça a diversidade e a força do festival, que chega à sua 13ª edição consolidado e em plena expansão.

No domingo (10), o encerramento começa cedo e mantém viva a tradição regional com o “Quebra Torto”, servido a partir das 7h. O café da manhã típico sul-mato-grossense reúne sabores da culinária local e marca o clima de confraternização final do encontro. Após os agradecimentos oficiais, a despedida dos participantes está prevista para às 9h, quando os motociclistas iniciam o retorno às suas cidades, muitos já com o desejo de celebrar o Dia das Mães ao lado de suas famílias.

A seleção das atrações do Rota MS 080 & Bonito Blues in Rio Verde seguiu uma linha de curadoria baseada nas influências culturais presentes em Mato Grosso do Sul e na relação do público com o blues e o rock. O processo buscou equilibrar artistas locais, nacionais e internacionais, além de considerar a conexão histórica entre o universo do motociclismo e esses gêneros musicais.

“A curadoria sempre levou em conta as influências culturais do nosso estado, o que nos levou a incluir uma banda do Paraguai, a Delta Cream, que representa bem o rock e o blues no país vizinho. Também consideramos o público motociclista, que tem forte ligação com o rock’n roll e o blues, o que facilitou a escolha de bandas da cena sul-mato-grossense como Blueasy, Barganha’s e Cabeça de Bagre, além da participação da Harley Queen, de Minas Gerais, muito presente no meio motociclístico do sudeste”, explica Afonso.

Outras opções

Além das apresentações musicais, o público que estiver em Rio Verde de Mato Grosso durante o evento poderá aproveitar uma ampla variedade de experiências de lazer em contato direto com a natureza. A região se destaca por seus balneários de águas cristalinas e por trilhas que permitem explorar paisagens típicas do Cerrado e do entorno pantaneiro.

Outro ponto forte é a imersão na cultura pantaneira, presente tanto na gastronomia quanto no modo de vida local. Os visitantes têm a oportunidade de experimentar pratos típicos da região e conhecer mais de perto as atividades cotidianas da população, que preserva tradições ligadas ao campo e à natureza. Esse conjunto de experiências torna a estadia em Rio Verde de Mato Grosso ainda mais rica, unindo música, cultura e turismo de natureza em um mesmo cenário.

A expectativa é de reunir entre 150 e 300 veículos, com um público total que pode chegar a 4 mil pessoas ao longo dos três dias. O impacto deve ser sentido diretamente na economia local, com aumento na ocupação hoteleira, movimentação de bares, restaurantes e comércio.

Serviço: O evento será realizado entre os dias 8 e 10 de maio. As apresentações acontecem na Praça das Américas, com entrada gratuita.Para quem irá participar da caravana “Bonde para Rio Verde”, a reunião está marcada para às 7h, com saída às 8h30, a partir do Auto Posto F5 – BR, localizado na Avenida Euler de Azevedo, 3460, em Campo Grande.

Durante o evento, o público também poderá participar do Almoço Solidário no dia 9 de maio, no Balneário Pousada Pantanal, com valor de R$ 100,00 por pessoa, em uma experiência que valoriza a gastronomia regional.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram oficial @bonito.blues, pela página no Facebook Bonito Blues & Jazz Festival, pelo WhatsApp (67) 99868-3373 ou pela plataforma Sympla, onde o evento está listado como “Rota MS 080 & 13º Bonito Blues in Rio Verde”.

Por Amanda Ferreira