Artesanato de MS ganha destaque no ‘22º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras’

Evento reúne centenas de artesãos de todas as regiões brasileiras

A riqueza cultural e a diversidade do artesanato de Mato Grosso do Sul estarão em evidência na 22ª edição do Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, que acontece entre os dias 13 e 17 de maio de 2026, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo (SP). Considerado um dos mais importantes eventos do setor no país, o Salão reúne centenas de artesãos de todas as regiões brasileiras em uma grande vitrine de identidade, tradição e inovação.

Mais uma vez, a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) viabiliza a participação dos artesãos do Estado, garantindo a presença em um espaço estratégico de promoção, comercialização e fortalecimento do fazer artesanal. As peças sul-mato-grossenses estarão expostas em um estande de 50 metros quadrados, representando a diversidade de técnicas, matérias-primas e expressões culturais do território.

Participam desta edição as seguintes entidades: UNEART/MS (União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul), PROART/MS (Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares de Mato Grosso do Sul), Do Barro Cerâmica Associação de Cerâmica Artesanal de MS, ARTEMS (Associação de Artesanato de Mato Grosso do Sul) e AMI (Associação do Microempreendedor Individual de MS).

Também integram a representação do Estado os artesãos Selma Christina de Souza Brito Beteto, Catarina Marlize Schuquel de Ávila Rodrigues, Samara Camargo dos Santos Manoel Bertoche, Ana Vitorino da Silva Leodério e Carla Nivia dos Santos Ortiz Spadoni. Todos foram selecionados por meio de edital público, garantindo critérios técnicos e diversidade na composição do estande.

Para a diretora de Artesanato, Design e Moda da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Katienka Klein, a expectativa para esta edição é bastante positiva, especialmente pelos resultados que temos alcançado nas últimas feiras nacionais. “O artesanato sul-mato-grossense vem se destacando pela originalidade das peças, que traduzem diversidade cultural, pela afirmação de uma identidade própria e pela excelência técnica dos nossos artesãos. São criações únicas, que carregam história, território e saberes, e que têm sido muito bem aceitas em diferentes mercados. Isso nos dá segurança de que teremos um desempenho significativo também no Salão, ampliando oportunidades de comercialização e reconhecimento para os nossos artistas”.

Além de fomentar a participação, a Fundação de Cultura também é responsável pelo transporte das peças desde Campo Grande até o local do evento, assegurando a logística necessária para a presença dos expositores.

Com o conceito “O artesanato está com tudo”, o Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras ocupa mais de 10 mil metros quadrados e reúne cerca de 700 artesãos de 26 estados e do Distrito Federal, com expectativa de público superior a 60 mil visitantes. O evento vai além da exposição e comercialização de produtos, oferecendo ao público uma experiência imersiva com oficinas, palestras, gastronomia típica e programação musical.

A iniciativa reforça o papel do artesanato como expressão legítima da cultura brasileira, além de sua importância econômica e social, promovendo geração de renda, inclusão produtiva e valorização dos saberes tradicionais.

Para Mato Grosso do Sul, a participação no Salão representa uma oportunidade estratégica de inserção em novos mercados, ampliação de redes de contato e fortalecimento da identidade cultural por meio do trabalho artesanal.

Serviço: O 22º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras será realizado no Pavilhão da Bienal – Parque Ibirapuera, São Paulo (SP) de 13 a 17 de maio de 2026. A entrada é gratuita.