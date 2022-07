Mais de 240 mil famílias de MS quitaram contas de energia atrasadas desde 2020

Negociação oferece parcelamento em até 24 vezes

Por Marina Romualdo

Mais de 240 mil famílias de Mato Grosso do Sul quitaram as dívidas que tinham com a Energisa desde 2020. Atualmente no Estado, são 1.094.984 unidades consumidoras.

O coordenador comercial da Energisa, Artur Gandra, relata que a empresa está aberta a encontrar uma melhor solução em parceria com o cliente. “O número de negociações mostra que as soluções estão dando resultado e o cliente está conseguindo reorganizar os débitos de energia”, afirma.

Para ajudar ainda mais as pessoas que continuam em débito, a distribuidora de energia lançou uma nova campanha, que segue até agosto.

O parcelamento pode ser feito em até 24 vezes, podendo pagar até mesmo no cartão de crédito. Os clientes também têm a opção pelo pagamento à vista, no qual, terão a isenção de 100% em juros de mora, multa e correção monetária. Diante disso, a redução pode chegar até 50% do valor pendente.

“Uma das grandes vantagens é a acessibilidade e flexibilidade, com parcelamentos que cabem no bolso dos clientes. Tudo pelo WhatsApp Gisa ou outros canais já conhecidos do Grupo”, completa Gandra.

Negociação

Para agilizar o processo de negociação, o cliente pode acessar o link que dá acesso direto ao WhatsApp (www. gisa.energisa.com.br), em seguida escolhe o estado e a opção “Parcelamento”.

Além disso, também pode ser feita pelo site www.energisa.com.br/paginas/login. aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção “Negociar Dívida”. Já no APP Energisa On, é só clicar no ícone Parcelamento.

Reajuste

Em Mato Grosso do Sul, a tarifa residencial da companhia teve o reajuste aprovado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) no mês de abril, saindo de R$ 693,65/ MWh para R$ 812,56/MWh. O impacto médio para os consumidores foi de 18,81% na alta-tensão e de 17,93% na baixa tensão.

Bandeiras tarifárias

As bandeiras tarifárias criadas no ano de 2015 pela Aneel refletem aos custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o SIN gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, significa que a conta não sofre qualquer acréscimo. Já aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela o acréscimo varia de R$ 1,874 por 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos a R$ 9,492 por 100 kWh.

Revisão tarifária para compensar consumidores acontece na próxima terça-feira

Por Taynara Menezes

Após a autorização da Receita Federal, a RTA (Revisão Tarifária Extraordinária) está marcada para acontecer na terça- -feira (26) .

Na 27ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria será resolvido sobre os R$ 447 milhões que devem ser devolvidos aos consumidores do Estado, atendendo a Lei n° 14.385/2022.

O montante será devolvido ao ano, ou seja, até 2026, referente à cobrança de ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins pagos a mais. O pagamento foi reconhecido como indevido pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Na carta enviada pela concessionária à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), à qual a equipe de reportagem do jornal O Estado teve acesso, o total a ser devolvido pela Energisa, contabilizado até o dia 31 de maio, era de R$ 548,1 milhões.

No entanto, deste valor, já foram devolvidos R$ 101 milhões, o que resultou na retirada de 3% no reajuste tarifário anual, que obteve média de 18,16%.

