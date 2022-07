Rose se prepara para avalizar candidatura a governadora

Luciano Bivar não virá para convenção pois está no exterior

Por Rayani Santa Cruz

A deputada Rose Modesto é a primeira a oficializar candidatura na disputa pelo governo do Estado, em Mato Grosso do Sul, em convenção partidária às 18h de hoje (22). Sem medo de ser feliz, ela concorre ao pleito pelo União Brasil com apoio do presidente nacional, deputado Luciano Bivar, que desenhou a parceria antes mesmo de Rose entrar na legenda. Modesto esteve nos últimos dois dias cumprindo agenda política em Dourados, ao lado do vice- -governador Murilo Zauith, do mesmo partido, e tudo leva a crer que ele será o escolhido como candidato a vice, em chapa pura.

Modesto vinha defendendo que era a favor de alianças para escolha de um nome para ocupar o cargo de vice, mas a força e a musculatura política da figura no posto pesam bastante. Após ela receber apoio mútuo do Podemos, as chances do presidente Sergio Murilo são poucas, e Zauith deve se consolidar mais uma vez a candidato no posto que já ocupou por duas gestões diferentes – André Puccinelli e Reinaldo Azambuja.

O União lança as chapas proporcionais para deputados estaduais e federais, além de cravar o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta como candidato ao Senado.

Rose Modesto caminhou pelos 79 municípios de Mato Grosso do Sul durante a pré- -campanha. Ela engrenou o projeto chamado “MS que queremos” pelo qual coletou as demandas das regiões para projetar o plano de governo. A candidatura de Rose vem sendo consolidada há meses, e ela inclusive teve de desmentir por dezenas de vezes rumores de que desistiria, ou de que seria vice de alguém.

“Nós temos de cuidar do rico, do médio, mas, principalmente, olhar com muito carinho para quem mais precisa. Fazer isso no discurso é fácil, está no papel, mas, na prática, tem que governar com responsabilidade, cuidar das contas públicas, montar uma equipe técnica que seja comprometida e, ao mesmo tempo, que governe um pouquinho com o coração”, disse Rose Modesto durante uma das muitas reuniões. Rose vai defender pautas relacionadas a geração de emprego, renda, desenvolvimento, além de educação.

A presidente estadual do União Brasil-MS, senadora Soraya Thronicke, afirma que as chapas já estão completas e serão bem competitivas. “Estou muito otimista com a nossa chapa e acredito que a escolha da deputada federal Rose Modesto para concorrer ao cargo de governadora é o mais indicado para representar o União Brasil em Mato Grosso do Sul.”

A senadora, que também é cotada para ser candidata a vice-presidente ao lado de Luciano Bivar, indica que o nome de Rose Modesto configura o melhor aos eleitores. “Espero que o eleitor entenda que a Rose é a melhor opção para administrar o nosso Estado com competência e honestidade. O nome dela está à disposição daquelas pessoas que querem um Mato Grosso do Sul melhor.”

O presidente do partido, Luciano Bivar, disse ao jornal O Estado que está em viagem no exterior e não chega a tempo de participar da convenção em MS. Bivar diz que Soraya seria uma vice ideal. “Mas ela ainda não deu resposta se vai aceitar, ou não.”

