Homem é preso transportando 12 toneladas de maconha na BR-060

Homem de 41 anos, foi preso ontem (21) transportando 12 toneladas de maconha em um caminhão na BR 060 em Campo Grande. Aos policiais, o condutor disse que recebeu os entorpecentes na fronteira e receberia R$ 9 mil pelo transporte.

Conforme divulgado no boletim de ocorrência, a PRF (Policia Rodoviária Federal) abordou o veículo no km 372, na BR-060 e solicitou parada ao condutor. Na vistoria ao veículo, os agentes encontram diversos fardos de maconha escondidos em meio a carga de tijolos.

Interrogado pelos agentes da PRF, o condutor confessou o transporte e disse que pegou o caminhão em Ponta Porã e receberia para transportar a droga até Campo Grande.

Após flagrante, o condutor foi encaminhado até a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) para registro o crime.

