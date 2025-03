Mais de 1,9 milhão de pessoas no estado podem regularizar pendências por valores reduzidos no Feirão Limpa Nome

Serasa está alertando consumidores do Estado sobre dívidas de até R$100 e oferece descontos

A Serasa está enviando notificações para moradores de Mato Grosso do Sul que possuem dívidas de até R$ 100 e podem regularizar a situação por valores abaixo do esperado. A iniciativa faz parte de uma ação especial do Dia do Consumidor, realizada em parceria com 1.456 empresas no Feirão Limpa Nome.

Segundo Aline Maciel, especialista em educação financeira da Serasa, muitos consumidores desconhecem a existência desses débitos. “Resolvemos avaliar detalhadamente nosso cadastro de inadimplentes a fim de ajudar os consumidores mais desavisados. Para nossa surpresa, encontramos somente em Mato Grosso do Sul um total de 1,9 milhões de pessoas com dívidas que não ultrapassam os R$ 100.”, afirmou.

A ação da Serasa busca auxiliar os consumidores a renegociar suas dívidas com descontos especiais, em conjunto com empresas como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Correios, Febraban, Sabesp e outras instituições. O objetivo é contribuir para a redução da inadimplência no Brasil, que já atinge mais de 74 milhões de pessoas, conforme o Mapa da Inadimplência.

Em Mato Grosso do Sul, o número de inadimplentes cresceu 1,39% em janeiro, chegando a 1.145.483 pessoas — o equivalente a 53,51% da população adulta do Estado. O valor médio da dívida é de R$ 6.176,70 por consumidor, e os principais fatores de endividamento são bancos e cartões de crédito (30,1%), além de contas básicas como água, luz e gás (16,1%).

Os consumidores que possuem dívidas de até R$ 100 estão sendo notificados por e-mail, SMS e push nos canais oficiais da Serasa. A empresa orienta que, para evitar golpes, os clientes verifiquem os ícones de segurança nos contatos recebidos.

Além disso, é possível consultar e quitar débitos pelo site da Serasa, aplicativo, WhatsApp da empresa ou diretamente nas agências dos Correios em todo o Brasil.

