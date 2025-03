No mês do consumidor, Inmetro dá dicas de segurança para pesar produtos e abastecer veículos

Campanha lançada pelo Instituo traz orientações práticas para evitar prejuízos e assegurar que o consumidor pague exatamente pelo que está levando

Para celebrar o Dia Mundial do Consumidor, em 15 de março, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) lança uma campanha “Mês do Consumidor” para reforçar a importância da segurança e da transparência nas relações de consumo. A ação visa conscientização na hora de abastecer os veículos e na pesagem correta de produtos em supermercados, feiras, restaurantes de comida a peso e outros estabelecimentos comerciais.

A campanha traz orientações práticas para evitar prejuízos e assegurar que o consumidor pague exatamente pelo que está adquirindo, evitando assim, ser lesado. Entre os principais cuidados destacados pelo Inmetro estão a verificação dos selos de qualidade, a conferência da medição correta nas bombas de combustível e a atenção aos lacres e visores das balanças.

Confira as principais recomendações do Inmetro para um consumo mais seguro e justo:

Postos de combustíveis: fique atento ao abastecer

Para garantir que o consumidor receba a quantidade correta de combustível e que a medição seja justa, é fundamental observar alguns aspectos na hora de abastecer:

• Verifique o selo do Inmetro: A bomba de combustível deve conter o selo do Inmetro e os lacres de segurança, comprovando que passou por verificação.

• Confira as informações no mostrador antes do abastecimento: O visor da bomba deve iniciar no zero antes de começar o abastecimento e não pode estar danificado.

• Observe a iluminação do visor: A tela deve estar bem iluminada e com as informações legíveis.

• Cheque os valores indicados: O volume abastecido, o preço por litro e o valor total a pagar devem estar de acordo com a informação do mostrador.

• Analise a condição da mangueira: Ela não pode apresentar vazamentos, rachaduras ou desgastes que possam comprometer a medição correta.

• Solicite o teste de volume: Caso desconfie que a quantidade abastecida é menor do que a registrada na bomba, solicite ao posto para realizar o teste e checar a informação.

O posto de combustível deve dispor de um medidor volumétrico de capacidade de 20 litros, devidamente certificado conforme as exigências da Portaria Inmetro nº 227/2022.

GNV: abasteça com segurança e dentro das normas

Abasteça com segurança e dentro das normas.

Para os motoristas que utilizam Gás Natural Veicular (GNV), seguir as regras de segurança é essencial para garantir o bom funcionamento do sistema e evitar riscos.

• Realize inspeções periódicas: A verificação do sistema de GNV deve ser feita anualmente em oficinas registradas no Inmetro.

• Requalifique o cilindro a cada cinco anos: Esse procedimento é obrigatório e deve ser realizado por uma oficina credenciada.

Balanças: pesagem correta para um consumo justo

Pesagem correta para um consumo justo.

A pesagem correta de produtos é essencial para garantir que o consumidor pague exatamente pelo que está adquirindo. Para evitar fraudes, siga estas recomendações:

• Verifique o selo de verificação do Inmetro: Ele deve estar visível e atualizado, indicando que a balança passou por inspeção oficial.

• Cheque os lacres de segurança: Devem estar intactos e sem sinais de violação.

• Confirme a exibição dos valores: O peso, o preço por quilo e o valor total devem estar claramente visíveis e sem falhas no visor digital.

• Observe o posicionamento da balança: Ela deve estar em uma superfície plana e estável, sem interferências externas que possam alterar a medição.

• Compare os valores da etiqueta e do visor: O total registrado na etiqueta de pesagem deve ser exatamente o mesmo do visor da balança.

Consumidor, fique atento!

Além dessas orientações, o Inmetro reforça que os consumidores podem denunciar possíveis irregularidades pelo site www.gov.br/inmetro/ouvidoria ou por meio do telefone 0800 285 1818 (disponível apenas para telefone fixo), das 8 h às 16 h 30.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.