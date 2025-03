Mulher vai presa por estelionato em Campo Grande

Nesta manhã de sexta-feria (14), u ma mulher de 42 anos suspeita de estelionato foi presa em Campo Grande. A polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva por volta das 11h. A ordem judicial da prisão foi emitida pela na 9ª Vara Criminal de Goiânia/GO.

A autora foi localizada em Campo Grande, onde foi presa e conduzida para a delegacia, onde ocorrerá a realização dos procedimentos constitucionais e legais, depois ela será encaminhada a um estabelecimento prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), cumpriu

A ação foi realizada no âmbito da Operação Protetor MS, coordenada pelo Ministério da Justiça (MJ) em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (SEJUSP/MS).

