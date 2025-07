Jovem atropela idoso em ciclofaixa na Avenida Duque de Caxias; assista

Na manhã desta sexta-feria (25), um idoso foi atropelado por um motociclista, de 23 anos, enquanto caminhava em ciclofaixa. O caso aconteceu na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

O jovem, que trabalha em um estacionamento próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, infringiu as leis de trânsito para entrar no estabelecimento. Segundo ele, contornou a rotatória e entrou na contramão, momento em que atropelou o idoso.

O jovem ficou levemente ferido e foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Já o idoso precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros e passar por manobras de reanimação.

Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima.

