Logística cara, é um dos obstáculos que impede MS de ser a segunda maior potência na produção de etanol

Estado tem capacidade de moagem de 50 milhões de toneladas no ano

Com números que crescem ano após ano, Mato Grosso do Sul ocupa a quarta posição no ranking na produção de etanol feito à base da cana-de-açúcar. Tornar o Estado a segunda maior potência na produção é o sonho para o setor sucroenergético, conforme enfatizou o presidente da BioSul, Amaury Pekelman, durante sua participação na Expocanas, em Nova Alvorada do Sul, distante 115 quilômetros de Campo Grande. “A tendência é crescer cada vez mais junto, com um trabalho de longo prazo. Pelas projeções que estamos fazendo, o MS nas próximas duas safras pode ser o segundo maior produtor de etanol no Brasil”, afirmou Pekelman.

Mas então, quais seriam as dificuldades que o setor no Estado enfrenta que tem impedido que a produção de etanol ocupe a vice-liderança entre os estados brasileiros? O CEO da SCA Brasil, Martinho Seiiti Ono, apontou como um dos obstáculos a logística do produto. Haja vista que, a grande maioria da produção de etanol é consumida fora do estado e depende de uma logística essencialmente rodoviária, que é cara e menos eficiente.

“Com o nível de investimento na produção que o estado vem recebendo, essa é uma área que precisa de melhorias importantes, para atingir o que já se observa em estados do Centro-Oeste como Goiás e Mato Grosso, onde já existem dutos e transporte ferroviário, agilizando o escoamento com custos menores”, avaliou Ono.

Mesmo com todos os desafios, a produção de etanol vem obtendo crescimento acima da média nacional entre os principais estados competidores da região Centro-Sul, conforme explicou Ono, na reunião de Conselho da BioSul, na última semana. “O Mato Grosso do Sul já tem moagem superior a 50 milhões de toneladas ano, com grandes investimentos programados para alavancar esses números inclusive na produção de etanol de milho, com 2 usinas já em operação, da Inpasa e da Cerradinho, com uma segunda unidade da Inpasa a caminho,” ressaltou o dirigente da SCA Brasil.

O executivo lembrou ainda que o potencial do estado para a produção do etanol de milho é muito grande e isso, em breve, vai fazer a diferença na produção total do biocombustível. “O governo do estado fez mudanças tributárias importantes que favorecem a venda do etanol hidratado no mercado interno, e o crescimento já está acontecendo, o que também vai contribuir para o aumento esperado para a produção”, frisou Ono, elogiando o recém-conquistado ganho de competitividade para o etanol no estado.

Para Pekelman, a política de incentivo ao etanol hidratado tem se somado aos esforços para que o setor sucroenergético ganhe papel de protagonismo . “Com a redução no ICMS, melhorou a paridade e isto já se reflete nas vendas, beneficiando o consumidor. As oportunidades em nosso setor seguem crescendo, o que justifica plenamente a continuidade dessa postura com investimentos que contribuam para reduzir os custos com logística”, completou Amaury.

Área plantada, empregos e PIB

Os dados que projetam Mato Grosso do Sul como futura potência na produção desses biocombustíveis vêm da dimensão da área plantada de cana-de-açúcar no Estado, que já chega a 800 mil hectares espalhados em 42 municípios, e na quantidade de usinas instaladas e em atividade: 20. O setor responde por 120 mil empregos diretos e indiretos e representa 16% do PIB (Produto Interno Bruto) Industrial.

Na safra 2023/2024 as usinas produziram 3,8 bilhões de etanol de cana-de-açúcar e de milho. Para a próxima safra 2024/2025 a previsão é de aumentar substancialmente esse volume, passando para 4,5 bilhões de litros de etanol, com o milho respondendo por 39% do total, conforme dados da Biosul. E para cada litro de etanol produzido a partir da cana-de-açúcar são gerados 10 litros de vinhaça. Cada metro cúbico de vinhaça produz até 13 metros cúbicos de biogás e para cada 3 metros cúbicos de biogás, após a purificação, produz-se 2 metros cúbicos de biometano.

A coordenadora de Energias Renováveis e Bioindústrias da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Mamiule de Siqueira, calculou quanto seria possível produzir de biometano a partir da produção atual de etanol das usinas do Estado. “Considerando o volume produzido na safra deste ano, de 3,8 bilhões de litros de álcool, sendo que 75% do total é de cana-de-açúcar, as usinas instaladas em Mato Grosso do Sul têm capacidade para gerar 126 milhões de metros cúbicos de biometano por safra, ou 345.000m³/dia”, disse.

Nova fábrica em Maracaju

Com investimento de R$ 1,08 bilhão, o grupo Cerradinho Bioenergia – empresa do setor sucroenergético, que produz etanol e seus coprodutos a partir de matéria-prima renovável, como a cana e o milho – inaugurou em junho a sua planta de etanol de milho da sua subsidiária, Neomille, no município de Maracaju.

A nova unidade fabril tem capacidade de processar 608 mil toneladas de milho, produzir 266 milhões de litros de etanol, 161 mil toneladas de DDGS (DDGS – Distiller´s Dried Grains with Solubles) e 10 mil de toneladas de óleo. Presente na cerimônia de inauguração, o governador Eduardo Riedel destacou o momento importante que o Estado passa e seu protagonismo no processo de transição energética, além do potencial em liderar o setor na produção de biocombustíveis.

“Eu estou hoje aqui, acompanhado dos nossos secretários estaduais e lideranças do setor para mostrar a força que o Brasil tem no processo de transformação”. Riedel ainda lembrou a mudança global na cultura do grão e sua valorização. “A segunda safra contribuiu para o Brasil ser a potência que é hoje. E nos fez exportadores de milho. E aí que entra a dinâmica da agricultura brasileira”, finalizou.

