Funtrab oferece 1.560 novas vagas de emprego em Campo Grande

Nesta quarta-feira (28), a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibilizará 1.560 novas oportunidades de emprego em Campo Grande, com atendimento rotativo das 8h às 13h no Fácil Guaicurus, localizado no Bairro Jardim Monumento.

Do total de vagas oferecidas, 113 são destinadas a pessoas com deficiência, incentivando a inclusão no mercado de trabalho. Além disso, 25 das vagas disponíveis são para trabalhos temporários, como estágios, diárias e contratos quinzenais.

Entre as funções oferecidas estão açougueiro, ajudante de carga e descarga, balconista, caseiro, costureiro, eletricista, mecânico, mestre de obras, operador de caixa, padeiro, preparador físico, produtor de rádio, repositor e vigia.

É importante ressaltar que as vagas são rotativas, podendo ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Por isso, é recomendado que os candidatos interessados procurem se inscrever o mais rápido possível para garantir sua participação no processo seletivo.

Para se candidatar a uma das vagas, basta comparecer à sede da Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A agência estadual está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Além disso, o atendimento itinerante da Funtrab acontece no Fácil Guaicurus, na Avenida Gury Marques, nº 5.111, das 8h às 13h.

A Funtrab reforça a importância da documentação completa para agilizar o processo de candidatura e destaca a urgência em aproveitar as vagas disponíveis, que podem ser preenchidas rapidamente devido à alta demanda.

