Homem é suspeito de estuprar filha de 13 anos no matagal de aldeia no interior

Uma adolescente de 12 anos fugiu de casa após ser estuprada pelo próprio pai, de 35 anos, em uma aldeia localizada no interior de Mato Grosso do Sul.O caso aconteceu na última segunda-feira (11), mas o registro foi realizado na terça-feira (12).
Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após a menina fugir de casa e o chefe da aldeia solicitar uma viatura.
Ainda conforme o registro, o genitor chamou a menina para ir até um caixa eletrônico localizado na zona urbana da cidade e ao retornar, desviou a rota e a forçou a entrar no matagal.
O homem fez o uso da força para retirar as roupas da vítima e praticar o estupro. Após o crime, eles voltaram para casa e com medo do pai, a vítima ficou em silêncio e não relatou o ocorrido para a mãe. Já no período da noite, ela fugiu de casa.
Quando questionada pelas autoridades, a mãe confirmou que a filha tinha fugido, e que sabia que a filha havia ido até a cidade com o pai. Entretanto, negou ter conhecimento do abuso.
O suspeito negou todas as acusações e informou que a vítima já tinha fugido de casa anteriormente.
Todos foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimento. O caso segue sob investigação.