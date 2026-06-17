Juliano Wertheimer assume Fecomércio-MS e anuncia gestão voltada ao desenvolvimento econômico

Novo presidente defende maior participação das empresas locais nos investimentos que chegam a Mato Grosso do Sul e aposta em qualificação, crédito e inovação

O novo presidente da Fecomércio-MS, Juliano Wertheimer, assumiu oficialmente o comando da entidade nesta terça-feira (16), com mandato previsto até 2030 e apresentou as diretrizes que devem nortear sua gestão nos próximos anos. Durante a cerimônia de posse, ele destacou a importância de preservar o legado construído pela administração anterior, mas sinalizou uma mudança de enfoque, com maior atenção às demandas dos empresários e ao desenvolvimento econômico do Estado.

Ao fazer um balanço da trajetória recente da federação, o presidente ressaltou os avanços alcançados nos últimos 16 anos, especialmente na consolidação das instituições que integram o Sistema Comércio. “Só construímos o futuro olhando para o passado. Tivemos uma apresentação muito bonita das realizações dos últimos 16 anos, com um trabalho consistente de estruturação do Senac e do Sesc. Hoje somos os maiores formadores de mão de obra técnica e profissional do Estado”.

Segundo ele, a nova gestão pretende ampliar o protagonismo dos sindicatos empresariais e fortalecer a participação das entidades de base nas decisões estratégicas da federação. “Os sindicatos não fazem parte da federação, eles são a federação. O que se pode esperar é uma gestão compartilhada, ouvindo as pessoas, visitando as regiões e interiorizando nossas ações”, destacou.

Questionado sobre as expectativas para o início do mandato, o novo presidente demonstrou confiança no trabalho que será desenvolvido ao longo dos próximos anos. Segundo ele, a federação inicia um novo ciclo apoiada em uma estrutura sólida, construída ao longo de décadas, e em uma equipe técnica experiente.

Desafio: mão de obra

O dirigente destacou que assume uma instituição organizada, com profissionais qualificados e comprometidos com os objetivos do Sistema Comércio, o que proporciona condições favoráveis para a implementação dos projetos previstos para a gestão. Entre os principais desafios apontados pelo novo presidente está a escassez de mão de obra qualificada, problema que, segundo ele, não é exclusivo de Mato Grosso do Sul, mas uma realidade observada em diversos países.

“A nossa responsabilidade será levar formação, integração e inovação para os pequenos negócios. Não é possível competir em igualdade de condições quando uma empresa está totalmente integrada às novas tecnologias e outra permanece distante dessas ferramentas”. A proposta é utilizar a estrutura do Senac para qualificação profissional e apoiar micro e pequenas empresas na adoção de soluções tecnológicas capazes de aumentar sua competitividade.

Outro compromisso assumido pelo novo presidente é a busca por condições de crédito mais favoráveis para os pequenos empreendedores. Segundo ele, há uma diferença significativa entre os custos financeiros enfrentados por grandes empresas e pequenos comerciantes, especialmente nas operações realizadas por meio de máquinas de cartão.

“Enquanto grandes estabelecimentos conseguem taxas mais competitivas, muitos pequenos negócios pagam juros muito mais elevados. Precisamos olhar para essa realidade e trabalhar para oferecer condições mais justas aos empresários de menor porte”, afirmou.

O presidente também destacou que o momento de crescimento econômico vivido por Mato Grosso do Sul, impulsionado principalmente pelo agronegócio e pela expansão industrial, precisa gerar mais oportunidades para empresas locais dos setores de comércio e serviços.

“O agronegócio cresce, a indústria cresce, mas o comércio nem sempre acompanha esse movimento na mesma intensidade. Queremos aproximar nossos empresários dessas grandes empresas para que eles possam participar desse ciclo de desenvolvimento”, completou.

Para isso, a federação pretende atuar como ponte entre os grandes empreendimentos instalados no Estado e os pequenos e médios empresários locais. O trabalho envolverá consultoria empresarial, capacitação e desenvolvimento de fornecedores por meio da estrutura do Senac e dos programas de apoio às empresas vinculados ao sistema de comércio.

Por Polyana Vera