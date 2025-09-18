Operação mira facção que usa método”caixinha” na compra de armas, e envio de dinheiro aos integrantes presos

Na manhã desta quinta-feira (18) a FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) de Paraíba realizou a segunda parte da Operação Stakeholders II com o objetivo de identificar integrantes de facção criminosa que usava o método “caixinha” na compra de armas, custear a logística e enviar dinheiro aos integrantes presos. Campo Grande (MS) foi um dos alvos da ação.

Segundo informações da Policia Federal, os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Regional de João Pessoa, visando desarticular o financeiro, o administrativo e a liderança da facção criminosa. A estratégia conhecida como “caixinha” utiliza de contas bancárias e Pix em nome de laranjas para arrecadar dinheiro para os integrantes no sistema penitenciário.

Em Campo Grande foi realizado um mandado de prisão. Os demais foram cumpridos nas cidades de João Pessoa, Sertãozinho, Guarabira, Santa Rita e Campina Grande, todas na Paraíba.

