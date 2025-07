Investimentos no Tesouro Direto somam R$ 5,77 bilhões em junho

O grupo mais demandado pelos investidores foi o de títulos indexados à taxa Selic (Tesouro Selic), com R$ 3,2 bilhões em vendas (55,9%)

Em junho, foram realizadas 766.019 operações de investimento em títulos do Tesouro Direto, totalizando R$ 5,77 bilhões. No mês, os resgates foram de R$ 2,92 bilhões, resultando em emissão líquida de R$ 2,84 bilhões. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 57,1% das operações de investimento no período, sendo o valor médio por operação de R$ 7.528,22.

O grupo mais demandado pelos investidores foi o de títulos indexados à taxa Selic (Tesouro Selic), com R$ 3,2 bilhões em vendas (55,9%). Os títulos indexados à inflação (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, Tesouro RendA+ e Tesouro Educa+) totalizaram R$ 1,9 bilhão em vendas (32,5% do total), e os títulos prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais), R$ 669,7 milhões (11,6% do total). Destaque para os novos títulos Tesouro RendA+, com R$ 355,2 milhões em vendas (6,2% do total), e Tesouro Educa+, com R$ 104,1 milhões (1,8% do total).

Nas recompras (resgates antecipados), predominaram os títulos indexados à taxa Selic, que somaram R$ 1,9 bilhão (66,5%). Os títulos remunerados por índices de preços (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais, Tesouro RendA+ e Tesouro Educa+) totalizaram R$ 707,7 milhões (24,2%), e os prefixados, R$ 271,0 milhões (9,3%).

Estoque

No mês, o estoque do Programa fechou em R$ 180,4 bilhões, um aumento de 2,4% em relação ao mês anterior (R$ 176,1 bilhões) e de 25,9% sobre junho de 2024 (R$ 143,2 bilhões). Os títulos remunerados por índices de preços se mantêm como os mais representativos do estoque, somando R$ 92,7 bilhões, ou 51,4% do total. Na sequência, vêm os títulos indexados à taxa Selic, totalizando R$ 64,8 bilhões (36,0%), e os títulos prefixados, que somaram R$ 22,8 bilhões, com 12,6% do total.

Quanto ao perfil de vencimento dos títulos em estoque, a parcela com vencimento em até 1 ano é de R$ 11,3 bilhões (6,3%) em fins de junho. A parcela do estoque vincendo de 1 a 5 anos é de R$ 91,5 bilhões (50,7%) e o montante acima de 5 anos soma R$ 77,5 bilhões (43,0%).

Base de Investidores

No período, o total de investidores ativos no Tesouro Direto – aqueles que atualmente estão com saldo em aplicações no Programa – atingiu a marca de 3.044.288 pessoas, um aumento de 30.327 investidores no mês. Em 12 meses, o aumento no número de investidores ativos foi de 14,3%.

Já o número de investidores cadastrados no Programa aumentou em 240.498, atingindo a marca de 32.735.353 pessoas, crescimento de 13,0% em relação a junho de 2024.

O balanço completo do Tesouro Direto está disponível em https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/balanco-do-tesouro-direto-btd.

Com informações da Agência Gov.

