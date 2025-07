Comboio com drogas e contrabando é apreendido na fronteira em Ponta Porã

Grupo foi flagrado na zona rural transportando carga avaliada em R$1,4 milhão; quatro veículos foram abandonados durante fuga



Quatro veículos carregados com drogas, cigarros, perfumes, pneus de origem estrangeira e armas de airsoft foram apreendidos nesta quinta-feira (24) na área rural de Ponta Porã, município na fronteira com o Paraguai. A ocorrência foi registrada no Assentamento Corona e resultou na prisão de suspeitos que tentaram fugir a pé após abandonarem os automóveis.

A carga incluía 563 quilos de maconha escondidos em um GM Astra e um VW Gol. Outros dois veículos, um GM Vectra e um Fiat Uno, transportavam 2.250 pacotes de cigarros eletrônicos (vapers), 1.250 pacotes de cigarros comuns contrabandeados, 111 frascos de perfumes, 22 carregadores de arma de airsoft, 9 armas de ar comprimido e 10 pneus paraguaios.

De acordo com a ocorrência, os suspeitos tentaram escapar ao perceber a aproximação de equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que patrulhavam a região. Houve perseguição e os motoristas acabaram deixando os veículos para trás. Eles foram alcançados e levados à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

A carga apreendida foi avaliada em cerca de R$ 1,4 milhão. Esta é a terceira vez, em menos de um mês, que um comboio com drogas e contrabando é interceptado na região.

