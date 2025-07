Velório de Preta Gil chega ao fim com cortejo pelo centro do Rio

Despedida teve fila de fãs, músicas festivas e homenagens de artistas e autoridades



Chegou ao fim no início da tarde desta sexta-feira (25) o velório público da cantora Preta Gil, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia começou pela manhã e foi marcada por longas filas, emoção e homenagens embaladas por músicas escolhidas pela própria artista, que morreu no domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer.

Ao longo da manhã, fãs passaram em fila diante do caixão, colocado na entrada principal do Theatro. Um esquema com grades e bloqueios viários foi montado nos arredores para organizar o fluxo. Enquanto isso, familiares e amigos da cantora ficaram em uma área interna reservada, longe da imprensa.

Personalidades como Taís Araújo, Arlete Salles, Thiaguinho, Péricles e Paula Lima estiveram no local. A primeira-dama Janja da Silva também compareceu, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O casal enviou uma coroa com a mensagem: “Nasceu para voar, fez seu destino, tocou o céu e espalhou só o amor. O Brasil agradece e celebra sua luz” — em referência à canção Só o Amor.

Após o encerramento do velório, o corpo de Preta Gil segue em cortejo pelas ruas do Centro do Rio, passando pelo recém-batizado Circuito de Carnaval de Rua Preta Gil, uma homenagem póstuma da prefeitura. O destino final é o Crematório da Penitência, no bairro do Caju.

