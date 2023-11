Intenção de consumo segue em crescimento no MS

A Intenção de Consumo das Famílias campo-grandenses segue numa crescente, conforme a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O índice ficou em 109,7 pontos frente a 108,1 no mês de outubro, com crescimento tanto entre famílias com renda de até 10 salários mínimos quanto entre aquelas que detém maior poder aquisitivo.

“Estamos em uma trajetória de aumento na intenção de consumo que ocorre desde junho, reflexo da melhoria na percepção da renda e retomada do crédito, aumentando a capacidade de compra”, explica a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira.

Em outubro, o ICF de Campo Grande já havia atingido o melhor nível desde a pandemia. Em novembro, os indicadores que apresentaram maior crescimento são os referentes à avaliação do momento para consumo de bens duráveis (+5,2%), nível de renda atual (+2,9%) e de consumo atual (+2,4%). Por outro lado, a avaliação do acesso ao crédito piorou (-0,9%).

Leia mais: “Intenção de consumo” na Capital em alta

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.