Inteligência artificial como impulsionadora do varejo

O consultor de varejo, Fred Alecrim, falou sobre as “Múltiplas inteligências impulsionando resultados”, foi promovido pelo Sistema Comércio MS, por meio da Fecomércio MS, o Senac MS e parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande. Ele apresentou as tendências práticas existentes e o comportamento do consumidor. “É um momento de expansão de conhecimento, para entender um tema tão relevante para o futuro dos negócios, desenvolvendo um plano de negócios com uma tecnologia tão bacana, sem esquecer que a inteligência artificial é comandada pela inteligência humana”.

Para o presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, o evento é uma oportunidade de discutir um assunto tão atual e relevante que modifica a relação de consumo e seu impacto social e econômico. “Uma oportunidade que o Sistema Comércio MS disponibiliza para atualização sobre as novas tendências e os impactos dessas transformações para o seu negócio, aproximando ainda mais o empresário do mercado e das tecnologias”, afirma Edison.

O evento foi realizado no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, e reuniu cerca de 220 pessoas. A palestra “GPS de Mercado: Como a Inteligência Artificial está redefinindo os negócios” contou com a experiência do consultor sênior de inovação, Henrique Mariano, que debateu a “Inteligência Artificial aplicada no seu negócio”. “Pensamos na inteligência artificial como algo muito distante, mas com pequenas soluções, inclusive gratuitas, para transformar e otimizar os negócios”. Henrique cita como exemplo três ferramentas: o mais famoso, o ChatGPT, o MicrosoftBing, o Google Bard. “Chama a equipe, coloca o problema em discussão e também usa da I.A. para participar e, juntos, buscarem uma solução. Certamente será ágil e assertiva”, sugeriu o especialista.

