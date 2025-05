Adolescente é apreendido em Dourados após polícia encontrar moto furtada em sua casa

Um adolescente de 13 anos foi apreendido na manhã deste sábado (24), em Dourados, depois que a Polícia Militar localizou uma motocicleta furtada escondida no quintal da residência onde ele vive. A ocorrência foi registrada no bairro Raul Frost, após uma denúncia feita pelo telefone 190.

Conforme o 3º Batalhão da PM, a equipe de Rádio Patrulha foi até o local e, com autorização da mãe do menor, encontrou uma Honda CG 150 Fan, de cor preta e sem placa, escondida nos fundos do imóvel. Após consulta no sistema, os policiais confirmaram que o veículo tinha registro de furto.

Ao ser questionado, o adolescente afirmou ter encontrado a motocicleta abandonada no bairro João Paulo, junto com dois colegas. Segundo ele, os três empurraram o veículo até sua casa e chegaram a ligar a moto “no tranco” para dar voltas pela cidade antes de escondê-la.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada à perícia técnica. Depois da análise, o veículo será devolvido ao proprietário.

O menor foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), acompanhado da mãe, onde o caso será apurado pelas autoridades. A Polícia Civil deve investigar a participação dos outros envolvidos citados pelo adolescente.