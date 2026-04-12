Briga em bar termina com jovem esfaqueado e suspeito detido em Bonito

Um jovem de 20 anos ficou ferido após ser atingido por golpes de faca durante uma briga generalizada em um bar na cidade de Bonito, a 283 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu por volta das 5h deste domingo (12), e o suspeito, de 22 anos, foi localizado horas depois.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de tumulto no estabelecimento, com relatos de pessoas feridas. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais encontraram apenas frequentadores nas proximidades, sem sinais aparentes de confusão naquele momento.

Pouco depois, uma nova chamada levou a equipe até uma unidade hospitalar da cidade, onde a vítima deu entrada com ferimentos. Os policiais constataram que o jovem apresentava lesão na região da clavícula, próxima ao pescoço, além de um ferimento na cabeça.

Mesmo sob efeito de álcool, a vítima relatou que a briga começou após o autor agredir seu irmão. Durante o confronto, ele acabou sendo atingido pelas facadas.

Inicialmente, o suspeito não foi localizado, apesar das buscas realizadas pela polícia. Posteriormente, familiares da vítima informaram o paradeiro do homem, que foi encontrado pelos policiais.

Com o suspeito, foi apreendida uma faca com lâmina de aproximadamente 17 centímetros. Ele também apresentava lesões pelo corpo, possivelmente decorrentes da briga.

Ambos foram encaminhados para exame de corpo de delito e, em seguida, levados à delegacia, junto com a arma apreendida. O caso será investigado pelas autoridades.

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