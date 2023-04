PF deflagra operação criminosa que usava ‘laranjas’ para pratica de corrupção em MS

Uma pessoa foi presa, ontem (11), em Eldorado, a 442 quilômetros de Campo Grande, durante uma operação da Polícia Federal em combate aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A organização criminosa, algo desta operação, usava “laranjas” para praticar os crimes. Os agentes apreenderam veículos e armas de fogo.

Uma dessas armas, estava em posse do homem preso no município de Eldorado. Ele responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Segundo a PF, durante a Operação Amerímnia, foram apreendidos cerca de R$ 80 mil em espécie, além de uma BMW X6, uma camionete Amarok e um Volkswagen Taos, além de uma motocicleta. Também foram apreendidas duas armas.

Além disso, foram realizados bloqueios de bens imóveis, contas bancárias e diversos celulares. Conforme divulgado pela PF, os bens bloqueados foram somados mais de R$ 1 milhão. A organização alvo da operação, também realizava o contrabando de cigarros.

Como realizava a lavagem de dinheiro?

A Operação Amerímnia investigava gerentes de uma organização criminosa que praticavam corrupção e lavagem de dinheiro usando “laranjas” em empresas de transporte, postos de gasolinas e também cooptava membros familiares.

Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Eldorado, Juti e Dourados, além do sequestro de seis imóveis, 22 veículos, 15 contas bancárias e a suspensão das atividades de quatro pessoas jurídicas.

A operação de ontem é e, decorrência das investigações que acabaram na deflagração da Operação Nepsis, em 2018, que descortinou esquema de contrabando de cigarros em Mato Grosso do Sul.

O nome da operação (Amerímnia) deriva do grego e significa não-preocupação, despreocupação, tranquilidade, em alusão ao fato de os investigados, despreocupadamente com a repressão, continuarem com suas atividades ilícitas.

