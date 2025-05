Imposto de Renda 2025: Mato Grosso do Sul recebe mais de 450 mil declarações a uma semana do fim do prazo

A sete dias do fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, Mato Grosso do Sul já contabiliza 453.089 documentos enviados à Receita Federal até a noite dessa sexta-feira (23). Isso representa aproximadamente 67% do total esperado no estado, que deve alcançar 672 mil declarações até o encerramento do prazo, em 30 de maio, às 22h59 (horário local).

De acordo com dados abertos da Receita, 66,4% dos contribuintes sul-mato-grossenses terão direito à restituição, enquanto 16,6% precisarão pagar imposto. Já os 17% restantes declararam isenção.

A maioria das declarações, 84,7%, foi feita no modelo pré-preenchido, e 54,1% foram entregues por mulheres. A modalidade simplificada correspondeu a 45% do total enviado até agora. A média de idade dos declarantes é de 45 anos, e 7,8% das entregas foram retificadoras. Além disso, 72,1% referem-se ao ano-base de 2024.

Em Campo Grande, o número de declarações chegou a 168.418. Do total, 56,3% foram preenchidas com dados previamente disponibilizados pela Receita e 81,5% enviadas online. O percentual de restituições na capital (64,2%) está ligeiramente abaixo da média estadual.

Entre os municípios com maior número de declarações estão:

– Dourados: 42.021

– Três Lagoas: 28.141

– Corumbá: 15.119

– Naviraí: 7.851

Três Lagoas se destacou com 53,4% das declarações feitas via pré-preenchimento. Já o percentual de mulheres variou significativamente: em Batayporã, elas representaram 66,2% dos declarantes, enquanto em Ladário, foram apenas 33,8%.

O uso do Pix como forma de receber a restituição também cresceu, adotado em 50,9% das declarações no estado.

Devem entregar a declaração do IRPF 2025 pessoas que se enquadram nos seguintes critérios:

– Receberam mais de R$ 33.888,00 em rendimentos tributáveis em 2024

– Obtiveram rendimentos isentos ou não tributáveis superiores a R$ 200 mil

– Realizaram operações na Bolsa de Valores com lucro superior a R$ 40 mil

Tiveram receita rural acima de R$ 169.440,00 ou desejam compensar prejuízos

– Possuíam bens ou direitos acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2024

– Se tornaram residentes no Brasil em 2024

– Optaram pela isenção de IR na venda de imóvel com reinvestimento do valor

– Declararam bens ou direitos no exterior ou foram titulares de trusts estrangeiros

– Constaram como dependentes em outra declaração

A Receita Federal alerta que o contribuinte que não entregar a declaração no prazo estará sujeito a multa, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido.

Além disso, a ordem de entrega influencia diretamente na data da restituição: quem declara antes, recebe antes — exceto nos casos em que a declaração apresenta erros ou omissões. Nesses casos, o contribuinte perde a prioridade e é deslocado para o final do cronograma de pagamentos.

Em todo o país, mais de 20 milhões de declarações já foram entregues, e a expectativa é alcançar 46,2 milhões até o fim do prazo. A Receita recomenda que os contribuintes que ainda não declararam busquem orientação para evitar erros e garantir seus direitos.

O envio pode ser feito pelo programa do IRPF, disponível no site da Receita Federal, ou por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais