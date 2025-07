IMPCG convoca 129 beneficiários para recadastramento sob risco de bloqueio de pagamento

Aposentados e pensionistas de Campo Grande que não realizaram o recadastramento anual em junho devem ficar atentos. A Prefeitura publicou no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta terça-feira (8) uma nova lista com a convocação de 117 aposentados e 12 pensionistas que não atualizaram seus dados junto ao IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande).

O recadastramento é obrigatório para os beneficiários no mês de aniversário, conforme estabelece a Lei Complementar nº 415. Aqueles que não comparecerem ao Instituto dentro do prazo improrrogável de 30 dias a partir da publicação do edital terão o pagamento dos proventos suspenso até a regularização da situação.

Os convocados devem se apresentar pessoalmente na sede do IMPCG, localizada na Rua Tv. Píres de Matos, 50, no Centro da Capital. É necessário levar os documentos especificados no edital. O recadastramento garante a continuidade dos pagamentos e a atualização cadastral dos beneficiários.

Confira a lista AQUI