Ação da CCZ leva serviços gratuitos para tutores de pets no bairro Coophavila II

No dia 25 de julho, a população da região da Coophavila II poderá contar com uma ação da CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses), que estará presente na sede da Associação de Moradores do bairro, oferecendo serviços gratuitos voltados à saúde animal e prevenção de zoonoses.

Durante o atendimento, que ocorrerá das 8h às 11h30 na AMOC II (Associação de Moradores da Coophavila II), localizada na Avenida Marinha, nº 725, serão realizados exames de esporotricose felina, testes rápidos de leishmaniose visceral canina e identificação de espécies de escorpiões.

Para participar, os tutores devem comparecer com seus pets e apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência. A ação tem o objetivo de conscientizar sobre os cuidados com os animais domésticos e promover o controle de doenças transmissíveis.