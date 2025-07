Fórum Regional de Juventude aborda saúde mental e arte

Com o tema Criar sem pirar evento foca também em tecnologia

A terceira edição do Fórum Regional de Juventude Sesc volta neste mês, entre os dias 10 e 11 de julho, de forma aberta e voltada para o público entre 14 e 24 anos. Com o tema ‘Criar sem pirar’, o fórum busca discutir saúde mental, tempo, tecnologia e resistência criativa entre os jovens, com rodas de conversas, oficinas e apresentações culturais, tudo de forma gratuita.

A ação integra o Projeto Laboratório Sesc de Mídias, Tecnologias e Juventudes, o LABmais no Sesc Lageado. A programação é formada por jovens artistas e profissionais ligados às artes, que vão oportunizar momentos de reflexão, com discussões e expressões artístico-culturais expandidas sobre vida e sonho da juventude.

Para o jornal O Estado, a gerente do Sesc Lageado, Cirlene Cruz, explica que todo o Fórum foi pensado por jovens para os jovens, desde a curadoria do tema, sub-temas, convidados, e oficinas. “A escolha do tema revela um pouco sobre as inquietações da juventude de hoje, e é justamente essa a preocupação que essa geração tem, com a saúde mental”, reflete. “Eles estão na fase criativa, criando, aprendendo, praticando, mas com uma preocupação muito latente e muito pertinente sobre o autocuidado, saber administrar a saúde mental, o tempo, e essa tecnologia. Então, esse tema do fórum traz essa inquietude mesmo deles, de como criar sem pirar, como não pirar nesse mundo cheio de informações e com muita pressão de conhecimento, de tecnologia, de inovação”.

A gerente ainda comenta que o projeto é fundamental por abrir espaços reais de escuta e troca com os jovens. “Eles não são apenas o futuro: são o presente, com ideias novas, perguntas provocadoras e uma vontade imensa de transformar a realidade”.

Lar de inúmeros projetos em uma área considerada vulnerável socioeconomicamente, Cirlene acredita que realizar o Fórum no Sesc Lageado é uma oportunidade de mostrar a potência da região periférica da Capital, principalmente da juventude. “Quando fazemos um evento assim em um espaço central, acaba excluindo algumas pessoas”, destaca. “Então, é uma forma de dar voz a juventude periférica, de abrir as portas do Sesc Leageado para jovens de outros bairros, trocar conhecimento e vivências”.

O Projeto Político-Pedagógico LABmais enfatiza a experimentação e o desenvolvimento humano, proporcionando a jovens um ambiente colaborativo e criativo, com ferramentas necessárias para compreender e transformar suas realidades.

Ele realiza projetos como podcasts, curtas-metragem, trilhas sonoras e exposições desenvolvidas pelos jovens participantes. “O impacto mais evidente é o fortalecimento da autonomia criativa, da autoestima e da apropriação crítica das ferramentas digitais. Muitos jovens relatam, por exemplo, que passaram a se enxergar como artistas, produtores ou comunicadores a partir das experiências no projeto. Temos jovens que já estão se inserindo no mercado artístico e audiovisual, dado as oportunidades de networking e experiência com as linguagens antes não exploradas e que agora se fazer parte do dia a dia deles”, comenta o analista de linguagens digitais e responsável pelo projeto, Fabrício Machado.

Conforme Machado, o projeto se destaca por alinhar seu desenvolvimento a duas frentes: escuta ativa e aprendizado. “Ao contrário de um modelo pronto e vertical, o LABmais parte das perguntas e inquietações trazidas pelos jovens e transforma isso em propostas formativas. Trabalhamos com rodas de conversa, oficinas sensoriais, criação coletiva e processos de co-curadoria, o que fortalece o engajamento e gera identificação. Isso tudo favorece a construção de vínculos reais com o território e com os colegas”.

Para o Fórum, a arte é um dos pilares da programação. O analista afirma que a arte “é o espaço onde os jovens podem finalmente dizer o que não é dito”, sendo um meio de cura, afirmação de identidade e elaboração crítica da realidade. “Quando um jovem da periferia escreve um slam, grava um clipe ou pinta um autorretrato emocional, ele está se vendo, se narrando e se projetando para além do que lhe foi imposto. A arte, nesse contexto, é um canal de escuta legítimo e uma ferramenta potente de transformação pessoal, coletiva e social”, explica.

“Espero que cada participante saia deste Fórum se sentindo mais fortalecido, inspirado e pertencente a uma rede de jovens protagonistas. Que levem consigo novas ideias, conexões significativas e ferramentas práticas que possam ser aplicadas em seus projetos e em suas comunidades. Que reconheçam o valor de suas vozes e o poder de transformação que possuem, tanto no território onde vivem quanto nas causas que defendem. Acima de tudo, que saiam com a certeza de que não estão sozinhos e que, juntos, podemos construir futuros mais justos, criativos e sustentáveis. E que o Sesc Lageado é um local de escuta, sempre aberto a todos eles”, finaliza Cirlene.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (10/07)

• Apresentação de trabalhos já realizados com o LABmais

• Apresentação dos jovens participantes do projeto.

13h30 – Oficinas

• Oficina 1 – “Produção Musical com IA: Criação com Originalidade” – com José Ricardo

• Oficina 2 – “Expressão Imersiva: Desenhando em Realidade Virtual” – com Bianca Sidrins e Lucas Maciel

• Oficina 3 – “Corpo Livre: Oficina de Dança e Autoconhecimento” – com Yasmin Ribeiro

• Oficina 4 – “Criatividade e Bem-Estar: Oficina de Pintura e Colagem” – com Vinicius Alves

• Oficina 5 – “Meu Eu: Oficina de Desenho de Autorretrato Experimental” – com Fabrício Machado

15h30 – Apresentação Cultural – Banda Ecoar e Karô Castanha

16h – PAINEL 1 “Criatividade em Tempos de Pressa: saúde mental, IAs e juventudes” Um painel sensível e necessário sobre o impacto do ritmo acelerado da vida moderna e das tecnologias emergentes na saúde mental e na criatividade de jovens artistas, estudantes e criadores. Em um cenário onde tudo é urgente e a inteligência artificial acelera ainda mais os processos, como manter o equilíbrio, a autoria e o bem-estar? A conversa propõe uma reflexão sobre tempo, pressão, redes sociais, autocobrança e as novas formas de criação mediadas por IA.

Convidados: Karô Castanha e Natan Soares

Mediação: Thalita Dias

Sexta-feira (11/07)

13h20 – Oficinas

• Oficina 1 – “Produção Musical com IA: Criação com Originalidade” – com José Ricardo

• Oficina 2 – “Expressão Imersiva: Desenhando em Realidade Virtual” – com Bianca Sidrins e Lucas Maciel

• Oficina 3 – “Corpo Livre: Oficina de Dança e Autoconhecimento” – com Yasmin Ribeiro

• Oficina 4 – “Criatividade e Bem-Estar: Oficina de Pintura e Colagem” – com Vinicius Alves

• Oficina 5 – “Meu Eu: Oficina de Desenho de Autorretrato Experimental” – com Fabrício Machado

15h20 – PAINEL 2 – “Juventudes em Conflito: direitos, voz e resistência periférica” – Um painel mais direto sobre o lugar da juventude nas decisões políticas, sociais e culturais, com foco no protagonismo e no pertencimento.

Convidados: Du Mato e Isabelle Silva

Mediação: Thalita Dias

16h20 – Encerramento Cultural – Batalha de Dança Urbana – com Wagner Gomes e Grupo (participação especial de Du Mato)

Serviço: O III Fórum Regional de Juventudes Sesc MS será realizado nos dias 10 e 11 de julho, a partir das 13h, no Sesc Lageado – Rua João Selingardi, 483 – Parque do Lageado – Campo Grande. Evento gratuito, aberto ao público entre 14 e 24 anos.

