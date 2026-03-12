Dois suspeitos de estupro são presos em ação conjunta, em Paranaíba

Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Civil realizou dois mandados de prisão na cidade de Paranaíba, cidade distante 408 quilômetros de Campo Grande. A ação tem o objetivo de reforçar o enfrentamento à violência e garantir a responsabilização de autores de crimes. A iniciativa ocorre no contexto das atividades desenvolvidas ao longo do Mês da Mulher junto da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e a 1ª Delegacia de Polícia do município.

Segundo as informações divulgadas, as prisões ocorreram em decorrência de mandados judiciais pelo crime de estupro. As ordens judiciais determinaram o recolhimento dos condenados ao sistema prisional para cumprimento da pena em regime fechado.

A investigação que deu suporte às diligências foi conduzida integralmente pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba, unidade que é referência no Estado no atendimento especializado às vítimas e na condução de investigações relacionadas à violência contra a mulher, evidenciando o trabalho especializado da unidade no enfrentamento à violência e na busca por justiça para as vítimas.

Após os procedimentos de praxe na unidade policial, os presos foram colocados à disposição do Poder Judiciário para as providências legais cabíveis.