Governo zera imposto de importação de quase mil produtos em meio à alta do petróleo

O governo federal anunciou na sexta-feira (27), uma ampla redução de impostos de importação sobre quase mil produtos, medida que busca baratear custos para empresas e consumidores em meio a um cenário internacional de instabilidade econômica. A decisão faz parte de um pacote emergencial adotado para conter pressões inflacionárias e garantir o abastecimento de itens considerados essenciais.

A iniciativa atinge diversos setores da economia, com foco principalmente em insumos industriais, alimentos e produtos estratégicos. Ao eliminar ou reduzir tarifas, o objetivo é facilitar a entrada desses itens no país, aumentando a oferta interna e ajudando a segurar os preços.

A medida ocorre em um contexto global adverso, marcado pela alta volatilidade nos preços de commodities, especialmente energia. Um dos principais fatores por trás desse cenário é o conflito envolvendo o Irã no Oriente Médio, que tem impactado diretamente o mercado internacional de petróleo. Tensões na região, incluindo ameaças a rotas estratégicas como o Estreito de Ormuz — responsável por grande parte do fluxo mundial de petróleo — elevaram o custo do barril e aumentaram a incerteza no abastecimento.

Diante disso, o governo brasileiro também adotou medidas específicas para o setor de combustíveis, com destaque para o diesel, considerado essencial para o transporte de cargas e para a produção agropecuária. Foi zerada a cobrança de tributos federais (PIS/Cofins) sobre o diesel, o que representa uma redução direta no preço do combustível. Além disso, foi criada uma subvenção para produtores e importadores, com a expectativa de gerar um alívio total de cerca de R$ 0,64 por litro .

Essas ações visam evitar que o aumento internacional do petróleo — impulsionado pela guerra — seja repassado integralmente ao consumidor brasileiro. O diesel tem papel central na economia nacional, já que influencia o custo do transporte e, consequentemente, o preço dos alimentos e de diversos produtos.

Outra frente de atuação do governo envolve o reforço da fiscalização no setor de combustíveis. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) recebeu novas atribuições para combater práticas como aumentos abusivos de preços e retenção de estoques, buscando garantir que as reduções cheguem efetivamente ao consumidor final .

Para compensar a perda de arrecadação com a desoneração, o governo também anunciou a criação de impostos sobre a exportação de petróleo, numa tentativa de equilibrar as contas públicas e incentivar o refino interno .

No conjunto, as medidas refletem uma estratégia de proteção da economia brasileira diante de choques externos. Ao combinar redução de tarifas de importação com políticas voltadas ao controle do preço dos combustíveis, o governo tenta minimizar os efeitos da crise internacional no custo de vida da população.

Por Ian Netto

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