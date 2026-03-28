Oficina para atores e não atores recebe inscrições até 6 de abril em Campo Grande

Workshop faz do projeto P.E.S.S.O.A.S, da Cia Ofit e também selecionará artistas para próximo espetáculo

A Cia OFIT está com inscrições abertas para o workshop ‘A Expansão da Palavra em Cena’, que, mais do que uma atividade formativa, tem como principal objetivo a seleção de novos artistas para integrar o próximo espetáculo da companhia. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 6 de abril (segunda-feira), via formulário online (Google Forms) que está disponível no Instagram (@ofitcia).

Com 12 horas de duração e 20 vagas disponíveis, o workshop é direcionado a atores e não atores, entre 16 e 40 anos. Ao final da imersão, três participantes serão selecionados para compor o elenco da nova montagem da OFIT, atualmente em processo de criação. O resultado dos selecionados para o workshop será divulgado no dia 7 de abril pelas redes sociais da Cia.

A atividade integra o projeto P.E.S.S.O.A.S e propõe uma investigação prática da palavra como elemento central do discurso cênico, explorando suas camadas de sentido, ritmo e presença no corpo do ator.

Segundo o diretor da companhia, Nill Amaral, o processo dialoga diretamente com a trajetória do grupo. “A palavra sempre foi um eixo importante nas nossas montagens. Nesse trabalho queremos aprofundar essa pesquisa e, ao mesmo tempo, encontrar novos artistas para compor esse processo criativo”, afirma.

Trajetória

Fundada em 2006, em Campo Grande, a Cia OFIT construiu ao longo de duas décadas um percurso marcado pela experimentação e pela investigação de linguagens cênicas contemporâneas. Em seu repertório estão montagens com dramaturgias próprias, textos de autores como Nelson Rodrigues, Chico Buarque e Paulo Pontes, além de criações inspiradas na literatura brasileira, incluindo obras de Clarice Lispector e Fernando Pessoa.

Além da produção de espetáculos, a companhia também atua na formação artística e na circulação de projetos culturais. Ao longo dos anos, realizou iniciativas como a “Mostra OFIT Cena Contemporânea”, a “Mostra Cena Aberta”, a “Mostra Campo Grande em Cena” e o projeto “Amadores” – que aproxima artistas iniciantes e profissionais em processos de criação coletiva.

Para Nill Amaral, celebrar os 20 anos do grupo também é refletir sobre o papel do teatro em Campo Grande. “A Ofit sempre trabalhou entre a criação e a formação. Ao longo desses anos formamos público, abrimos espaço para novos artistas e mantivemos uma produção constante, mesmo diante de desafios estruturais para o teatro, inclusive, quando os teatros estavam de portas fechadas e não havia investimento em políticas públicas de cultura. O que nos move é continuar criando e ampliando esse diálogo com a cena local”.

Os interessados no workshop devem realizar a inscrição online e seguir as recomendações do formulário. A atividade é voltada a artistas e interessados em artes cênicas que desejam experimentar processos criativos e aprofundar o trabalho com a palavra em cena.

A programação comemorativa faz parte do projeto P.E.S.S.O.A.S, aprovado pelo FMIC/FOMTEATRO, da Fundação de Cultura de Campo Grande (Fundac), da Prefeitura de Campo Grande. Além do apoio da Casa de Cultura.

Serviço: O workshop “A Expansão da Palavra em Cena” – Projeto P.E.S.S.O.A.S / Cia. OFIT está com inscrições abertas até o dia 6 de abril. São 20 vagas, com 12 horas/aula, para artistas e interessados em artes cênicas, de 16 a 40 anos, de forma gratuita. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário. Mais informações via instagram @ofitcia

Por Carolina Rampi

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