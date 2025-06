Governo de MS suspende contratação ao mesmo tempo que divulga concurso

Interrupções nas contratações ocorrem após Estado atingir o limite prudencial

“No momento as contratações estão suspensas”, este foi o comunicado que candidatos do processo seletivo da Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul), receberam nesta semana da SAD (Secretaria de Estado de Administração).

O informativo ocorre ao mesmo tempo em que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) anunciam abertura de processo seletivo para o Corpo de Bombeiros Militar.

O motivo da suspensão nas contratações, veio após o balanço fiscal do Estado apontar que houve excesso no chamado limite prudencial de gastos com pessoal. Onde, de acordo com a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Estado fica legalmente impedido de realizar novas contratações mesmo em caso de processo seletivo aprovado. Durante a abertura do evento da Pantanal Tech 2025, na tarde dessa quinta-feira (26), o governador Eduardo Riedel defendeu que é preciso “ter respeito ao orçamento”.

O comunicado ainda reforça que as convocações serão realizadas, assim que a situação fiscal permitir. Por outro lado, os candidatos que aguardam o chamamento para preencher as vagas, assistem a abertura de outros concursos. Como o Processos Seletivos Simplificados com mais de 200 vagas para as áreas de saúde e educação – publicado no Diário Oficial Eletrônico no dia 11 de junho.

Segundo o edital, as inscrições são destinadas à seleção de pessoal, a ser contratado por tempo determinado, para a função de médicos, enfermeiros, perfusionistas, técnicos de enfermagem e técnicos de refrigeração, para atender no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. O certame abrange profissionais com formação escolar de nível superior e médio/técnico.

Nas funções de Enfermeiro Perfusionista são oferecidas duas vagas, com vencimento Base de R$ 2.702,83 e Adicional de Função de R$ 3.108,25. Técnico em Refrigeração consta duas vagas, já a função de Técnico de Enfermagem dispõe o maior número de vagas: 194 ao todo. A carga horária nessas atividades é de 40 horas semanais, remuneração base de R$ 1.793,06 e adicional de função de R$ 1.703,41.

A reportagem entrou em contato com o Governo do Estado, na Secretaria de Adminsitração, para solicitar esclarecimentos sobre os recentes concursos anunciados frente a suspensão da convocação de aprovados no processo seletivo da Fertel. Até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno com a justificativa.

Por Suzi Jarde

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram