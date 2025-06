Polícia Civil da 3ª DP vai investigar homem filmado durante ato obsceno em banheiro público

Testemunha que registrou o momento diz que não é a primeira vez que presencia cena semelhante no shopping

Após ter acesso ao vídeo que circula na internet e mostra um homem fazendo atos obscenos no banheiro masculino de um shopping em Campo Grande, o delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupércio Degerone Lúcio, afirmou que o fato será encaminhado para a 3ª Delegacia da Polícia Civil para que o homem seja investigado.

Ainda de acordo com o delegado, a atitude do homem pode ser enquadrada como crime de ato obsceno, o que configura como ação pública incondicionada, ou seja, basta que a polícia tenha conhecimento do fato para que inicie uma apuração para possível responsabilização do culpado, sem a necessidade de registro de boletim de ocorrência.

“Isso pode se caracterizar como ato obsceno, porque tem pessoas vendo. Vamos acionar a 3ª DP para dar o devido encaminhamento para a apuração dos fatos e a identificação da autoria”, disse o Lupércio, após verificar que, de fato, haviam outras pessoas no banheiro e que se trata de um recinto público. Ainda conforme o informado pela polícia, até o momento, nenhum B.O. sobre o caso foi feito, o que não impede a investigação.

No vídeo em questão, feito na tarde da quarta-feira (25), em um shopping na região do Chácara Cachoeira, um homem vestido com um pijama que simula uma fantasia do personagem Tigrão, da turma do Ursinho Pooh, aparece em um momento íntimo no mictório do banheiro do centro comercial. O flagrante foi gravado por uma pessoa que entrou para usar o local e se deparou com a cena, que continuou a acontecer mesmo com crianças e outras pessoas circulando no lugar.

Na filmagem é possível ver um homem adulto acompanhado de uma criança passando bem próximo ao mictório que estava sendo usado pelo suspeito. Segundo o relatado em entrevista ao Estado, o rapaz que filmou a cena disse que, além das pessoas que aparecem no vídeo, muitas outras, incluindo menores de idade, tinham passado pelo local e visto o homem realizando o ato.

O autor do vídeo, que não será identificado por questões de segurança, ainda contou para a reportagem do O Estado que ao entrar no banheiro estranhou o homem no mictório justamente porque ele estava fantasiado, o que o recordou da vez que encontrou dois homens em fantasias de personagens infantis que estavam realizado atos sexuais em um outro banheiro do mesmo shopping.

A testemunha declarou que ficou relutante em filmar, mas decidiu mostrar o que o homem estava fazendo, justamente porque tinham crianças utilizando o banheiro. Apesar de o vídeo ser curto, de acordo com a testemunha, o homem permaneceu no local por bastante tempo e ainda ficou o importunando, como se estivesse chamando ele para participar do ato.

“Quando eu entrei para usar o banheiro ele já estava no mictório. Passei por ele e vi o que ele estava fazendo, mas não acreditei, fiquei sem reação. Depois voltei, porque tive que gravar para expor essa situação. Se tivesse a possibilidade de ter acesso às câmeras de segurança do shopping, seria constatado que ele estava lá há muito tempo”, disse a testemunha.

Além dessas duas vezes que flagrou os atos obscenos com homens fantasiados, o rapaz ainda lembra que, no começo deste ano, foi impedido de entrar no mesmo banheiro, porque, de acordo com ele, a equipe de segurança estava resolvendo um problema da mesma natureza.

“Esse já é o segundo caso que me deparo com um homem fazendo isso fantasiado de personagem. Fico pensando se isso é para chamar a atenção das crianças, o que é muito perigoso”, frisou, destacando que não encontrou ninguém da segurança de imediato, mas, quando informou a um funcionário do shopping o que viu, lhe foi dito que a questão seria resolvida.

O que diz o shopping?

Em nota enviada ao jornal, a assessoria do shopping garante que mantém equipes de segurança em todos os pontos do centro comercial, que estão à disposição dos visitantes, oferecendo “um ambiente sempre respeitoso e acolhedor para os clientes e colaboradores”.

“O shopping teve acesso à informação pela mídia e não recebeu nenhuma denúncia em seus canais oficiais. Informa ainda que repudia qualquer comportamento inapropriado em suas instalações e reforça o compromisso com o bem-estar das pessoas”, afirmou a empresa na mesma nota.

