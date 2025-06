Veículos com placas finais 4 e 5 devem ser licenciados até 30 de junho em MS

Os proprietários de veículos com placas terminadas em 4 e 5 têm até o dia 30 de junho para pagar o licenciamento anual, conforme o calendário do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Ao todo, 204.758 veículos devem ser regularizados neste mês, segundo informou o órgão.

Quem perder o prazo pode enfrentar consequências sérias, como multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e até a remoção do veículo em caso de fiscalização.

O pagamento pode ser feito de forma prática e rápida pelo site oficial ou pelo aplicativo “Meu Detran”, além de estar disponível em bancos e casas lotéricas. Após o pagamento, o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), que é obrigatório para circular com o carro ou moto, pode ser acessado na versão impressa ou digital, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Para emitir o documento, é necessário que o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) esteja totalmente pago. Quem escolheu parcelar o imposto precisa estar com todas as parcelas vencidas em dia para conseguir liberar o licenciamento.

O calendário segue da seguinte forma:

Final 6: vencimento em julho

Finais 7 e 8: vencimento em agosto

Final 9: setembro

Final 0: outubro

O Detran-MS também informou que, por conta de problemas técnicos na impressão das guias de licenciamento, o prazo para veículos com placas final 3 foi prorrogado para setembro de 2025. A falha afetou os documentos enviados, que apresentavam divergências entre as informações da capa e da guia interna.

A recomendação é que os motoristas fiquem atentos às datas e regularizem seus veículos dentro do prazo para evitar transtornos.

