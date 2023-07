Bombeiros usaram drones e técnicas de mergulho em “X” para achar corpo de jogador

Durante coletiva de imprensa, na manhã de hoje (7), realizada na Câmara de Vereadores de Sete Quedas, a 467 quilômetros de Campo Grande, a Polícia Civil divulgou detalhes nas buscas dos restos mortais de Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, 19 anos. Ele foi morto com três tiros na última semana e teve o corpo jogado no Rio Iguatemi.

Segundo subtenente de Amambai Vilson Vicente Ferreira, equipes do Corpo de Bombeiros usaram técnicas de mergulho em “X” para fazer as partes do corpo de Hugo, emergirem na água. Nos três primeiros dias, foram mais de 12 horas de trabalho árduo na superfície do rio.

Movimento em X nas águas do Rio Iguatemi

Ainda conforme informações do subtenente, a correnteza do rio dificultou bastante o trabalho dos militares. A equipe iniciou as buscas no dia 2 de julho, quando os oficiais usaram técnicas de mergulho em “X”, onde consiste a movimentação das águas com os barcos, onde objetos no fundo, no rio possam emergir.

Nos 18 quilômetros do rio, os bombeiros usaram drones e verificam em galhos, objetos presos. Ainda conforme informações do subtenente, 4 quilômetros de busca foram realizados em descida no rio. Ao todos, foram 70 quilômetros percorridos. “Foram locais de difícil acesso, mas todo o trabalho árduo foi realizado com sucesso”, diz o oficial, durante a coletiva de imprensa.

Jogador teve corpo esquartejado

Segundo a Polícia Civil, Hugo Vinícius Skulny, de 19 anos, teve o corpo esquartejado e atirado no rio. O jovem desapareceu no último dia 25 de junho, após uma festa. A polícia conluio que a ex-namorada de Hugo e o amigo, premeditaram o crime, sem defesa da vítima.

A jovem, Rúbia Joice de Oliver Luivisetto, segue presa. Já Danilo Alves Vieira da Silva, de 19 anos, continua foragido.