Jovem dorme ao volante, bate em poste em frente ao batalhão da PM e vai preso por dirigir bêbado

Motorista de 19 anos foi preso, na manhã deste domingo (15), na região central de Campo Grande, após bater o carro que conduzia em um poste localizado em frente ao Batalhão da Polícia Militar de Trânsito. Os agentes constataram que o jovem estava embriagado.

Conforme informações, o rapaz seguia em um VW Gol, quando dormiu ao volante. Após a colisão, os militares rapidamente apareceram no local e, no carro, encontraram uma caixa térmica contendo bebida alcoólicas.

O rapaz fez o teste do bafômetro que constatou a embriaguez. Dessa forma, foi preso em flagrante. O motorista contou que voltava da casa da namorada e não soube explicar como o acidente aconteceu.

A frente do carro ficou bastante danificada e os airbags foram acionados. O jovem será encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso será registrado.

