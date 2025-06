Gasolina pode ficar R$ 0,13 mais barata após anúncio da Petrobras

A empresa petroleira divulgou redução de R$0,17 no litro para as refinarias

Os gastos dos motoristas com os veículos vão desde pagamentos de manutenção à tributos. A boa notícia é que a partir desta terça-feira (3), o litro da gasolina poderá ficar até R$ 0,13 centavos mais em conta nos postos de combustíveis. A expectativa de uma possível economia na hora de abastecer foi confirmada pelo Sindicato que representa as revendedoras em Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS).

“Os preços serão reduzidos nas refinarias na média de RS 0,17 centavos, mas como tem a mistura do Etanol em 27%, deve ficar entre R$ 0,12 e R$ 0,13 centavos [consumidor final]”, explicou dson Lazarotto, do Sinpetro. Ele ainda enfatizou que “o mercado é livre”, podendo ou não alterar os preços nas bombas, e ponderou afirmando que normalmente a redução chega até os principais interessados – motoristas.

O condutor em Campo Grande paga em média R$ 5,84 no litro da gasolina, conforme a pesquisa de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), divulgados na última semana de maio. O levantamento visitou 23 unidades de revenda entre os dias 25 à 31 de maio, o preço mínimo mapeado era de R$ 5,65 e o máximo de R$ 6,09.

Por que pode ficar barato?

A Petrobras anunciou ontem (2), que vai reduzir em 5,6% o preço de venda da gasolina A (Aditivada) para as distribuidoras. Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,85 por litro, uma redução de R$ 0,17 por litro. A medida da estatal pode chegar até a gasolina mais consumida – a tipo C (Comum).

“Considerando a inflação do período de dezembro de 2022 até hoje, a redução dos preços da gasolina nas refinarias da Petrobras é de 17,5%”, informa a Petrobras. A redução do preço da gasolina tem grande impacto na inflação, já que o combustível é o produto com maior peso no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), referência para a definição da política monetária do país.

Segundo o economista André Braz, da FGV (Fundação Getúlio Vargas), caso o repasse estimado pela Petrobras for atingido, a queda da gasolina terá um impacto negativo de 0,10 ponto percentual no IPCA. “Considerando que a inflação de junho poderá ficar próxima 0,30% esse reajuste encolheria a inflação que inicia o mês pressionada pelo aumento da conta de luz pressionada pela prática da bandeira vermelha”, afirmou

Preço que chega nas bombas

A petrolífera brasileira esclarece ainda que é responsável por uma parte do valor cobrado do combustível, mas outros fatores são levados em consideração para o cálculo do valor que chega até os veículos.

Por exemplo, o litro da gasolina no Brasil é vendido por R$ 6,27 em média. Desse valor R$ 1,06 é de distribuição e revenda (16,9%); R$ 0,83 custo Etanol Anidro (13,2%); R$ 1,47 imposto estadual – ICMS (23,4%); R$ 0,70 imposto federal como Cide, Pis/Pasep e Cofins (11,2%); e R$ 2,21 fica com a Petrobras (35,2%). “O preço é impactado principalmente pelo preço do petróleo, que varia por causa da oferta e da demanda no mundo todo”, justifica a Petrobras.

Por Suzi Jarde

