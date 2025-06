Vereador protocola pedido de CPI para apurar crise na Santa Casa

Proposta foi feita com a falta de respostas pela direção do Hospital

A Câmara Municipal de Campo Grande pode ter a abertura de mais uma CPI este ano. O vereador Rafael Tavares (PL) protocolou, nesta segunda-feira (2), um pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Santa Casa de Campo Grande, um dos hospitais mais tradicionais da cidade. A decisão veio em meio a uma série de denúncias graves que envolvem desde a gestão financeira da instituição até acusações de negligência médica.

A gota d’água, segundo Tavares, foi o total desprezo da Santa Casa pela Câmara Municipal. De acordo com o vereador, a instituição ignorou um requerimento aprovado pelo Legislativo, o que, em suas palavras, é “um claro sinal de desrespeito ao Poder Legislativo”. O requerimento solicitava informações sobre a grave crise financeira enfrentada pelo hospital, que, conforme relatado por funcionários e fontes dentro da instituição, tem fechado alas e reduzido atendimentos devido à falta de recursos. Isso sem contar a falta de investimentos em infraestrutura, o que tem impactado diretamente a qualidade do atendimento.

“O mínimo que se espera de uma instituição com a responsabilidade da Santa Casa é transparência e respeito ao cidadão. Ignorar a Câmara Municipal e tratar com descaso é inaceitável. Isso exige uma apuração séria e imediata”, declarou o vereador.

Agora, o pedido de abertura da CPI será submetido à análise da Câmara Municipal. Para que seja instaurada, a comissão precisará do apoio de ao menos um terço dos vereadores no legislativo.

*Falta de respostas*

O vereador Rafael Tavares (PL), responsável pela articulação da proposta, havia enviado um requerimento à direção da Santa Casa na primeira semana de abril, solicitando informações detalhadas sobre os gastos, as dívidas e a estrutura administrativa do hospital. O pedido foi aprovado pela Câmara Municipal, mas, mesmo após o prazo estipulado, o vereador não obteve nenhuma resposta da instituição.

A ausência de retorno gerou uma série de críticas, com Tavares acusando a gestão da Santa Casa de demonstrar “má vontade” em colaborar com o Poder Legislativo e desconsiderar as legítimas preocupações da população, que exige esclarecimentos sobre a crise financeira que a instituição enfrenta.

Diante do silêncio da Santa Casa, a direção do hospital ainda solicitou, formalmente, uma ampliação do prazo para responder ao requerimento. O pedido foi aceito pela Mesa Diretora da Câmara, e o presidente da Casa, vereador Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), enviou um ofício concedendo mais dias corridos para a Santa Casa se manifestar.

No entanto, sem qualquer resposta satisfatória, o vereador Rafael Tavares protocolou oficialmente o pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Com essa ação, Tavares busca agora investigar a gestão financeira e administrativa do hospital, buscando garantir a transparência no uso dos recursos públicos e apurar as denúncias sobre a crise que afeta diretamente a qualidade do atendimento e a estrutura da Santa Casa.

Por Brunna Paula

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais