Turismo de MS diz que alerta da Embaixada dos EUA é “descabido”

Fronteira do Estado está no ranking de riscos para turistas americanos

O diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, afirmou que o alerta de segurança emitido pelos Estados Unidos não tem impacto nenhum no estado e classificou o comunicado como “descabido”. Segundo ele, o turismo na região segue seguro e sem registros de crimes contra visitantes.

“Não há nenhuma preocupação da nossa parte. O nosso turismo é um dos mais seguros do Brasil, e o mercado norte-americano já tem essa informação há muito tempo. Não há necessidade de um plano de segurança, porque não há casos relacionados a esse tipo de crime envolvendo turistas nas últimas décadas”, disse.

O anúncio da Embaixada dos Estados Unidos, foi publicado na sexta-feira (30), orientando os cidadãos americanos a evitarem viagens a áreas de fronteira no Brasil, alegando riscos relacionados a crimes e sequestros. O documento cita que cidadãos americanos já foram vítimas recentes de sequestros com pedidos de resgate, o que motivou o reforço da advertência.

Entre os cuidados citados estão: “Fique atento ao seu entorno. Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo. Não aceite comida ou bebidas de estranhos e sempre vigie suas bebidas.

Tenha cautela ao caminhar ou dirigir à noite. Evite ir a bares ou boates sozinho. Evite caminhar nas praias após o anoitecer. Não exiba objetos valiosos, como relógios caros ou joias. Fique atento a golpes com drogas utilizados em encontros. Fique alerta ao visitar bancos ou caixas eletrônicos”, diz trecho da nota.

O aviso também recomenda evitar favelas, comunidades ocupadas informalmente e áreas periféricas das grandes cidades, especialmente no período noturno. Passou a valer ontem (2) a regra para funcionários do governo norte-americano que precisarão de autorização prévia para circular entre 18h e 6h em determinadas regiões do país.

Esse já o segundo alerta emitido pelo país só este ano. Classificado como nível 4, o mais alto na escala de perigo do governo americano, a nota inclui regiões localizadas a até 160 km das fronteiras com países como Bolívia, Paraguai, Venezuela, Peru e Colômbia.

Entre os locais citados estão Corumbá, Ladário, Ponta Porã, Bela Vista e Porto Murtinho. Embora o Pantanal mato-grossense esteja fora da restrição, o bioma no território sul-mato-grossense foi incluído por fazer divisa com países mencionados.

Wendling destacou que a Embratur também já se posicionou e que as operadoras internacionais conhecem a realidade local. “Estamos atentos a informações que não condizem com os fatos. As agências que trabalham com nosso destino têm dados reais sobre a tranquilidade que é vir para cá”, concluiu.

Por Taynara Menezes

