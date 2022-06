Acusado de estupro, motorista usou drogas antes de atacar passageiras

O motorista de aplicativo preso nesta última quinta-feira, acusado de tentativa de estupro por 3 passageiras, confessou que teria estuprado outras duas mulheres em menos de 72 horas. O indivíduo ainda disse ter usado drogas antes dos crimes.

Em depoimento, o homem diz que escolheu as vítimas de forma aleatória “bastava ser mulher”. Além disso, o motorista sempre utilizava a mesma dinâmica. Ele cancelava a corrida, alterava o caminho determinado pela passageira e, então, partia para ruas escuras e vazias para cometer seus abusos.

A primeira vítima foi atacada no dia 29 de maio, no Bairro Universitário, já a segunda mulher foi atacada no dia 31 de maio quando pegou o carro do motorista de aplicativo do Bairro São Jorge da Lagoa até o Bairro Moreninhas.

De acordo com as mulheres, o homem sempre utilizava de ameaças para realizar os crimes sexuais. Para todas, ele disse inclusive que, se a vítima não o tocasse, a levaria para um matagal.

O caso que levou a descoberta repercussão dos crimes ocorreu no dia 6, desse mês. O sujeito tentou estuprar uma mulher que saía da rodoviária, mas não conseguiu, já que a vítima pulou do carro em movimento gritando por socorro. Ela iniciou uma ligação com o marido após perceber as ameaças do motorista. Entretanto, isso não intimidou o acusado, que em determinado momento tentou atacá-la, causando feridas no rosto.

Uma das mulheres ressaltou que em determinado momento, o indivíduo parou o carro e fez uso de drogas, mais especificamente cocaína. Além disso, o próprio motorista confessou que em todos os casos ele usou entorpecentes.

