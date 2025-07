Prazo para solicitar atendimento especializado no Enem 2025 termina nesta quarta-feira

Participantes com pedido negado ainda podem recorrer com nova documentação pela Página do Participante

Candidatos que precisam de atendimento especializado para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 têm até esta quarta-feira (2) para fazer a solicitação. Quem já teve o pedido negado ainda pode apresentar recurso, enviando nova documentação que comprove a condição informada na inscrição.

O envio deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, em arquivo PDF, PNG ou JPG, com no máximo 2MB. É necessário que o documento esteja legível e redigido em português. Para ser aceito, o laudo médico deve conter o nome completo do participante, diagnóstico com descrição da condição ou código CID-10, além da assinatura e registro profissional (CRM, RMS ou outro órgão competente) do responsável técnico.

Entre os perfis que podem solicitar o atendimento estão pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, idosos, autistas, disléxicos e candidatos com transtorno de déficit de atenção. Caso o pedido seja aceito, o participante poderá contar com recursos como sala individual, prova em braile, tempo adicional, prova com letra ampliada, guia-intérprete e uso de material próprio, como bomba de insulina, óculos especiais ou máquina braile. Todos os itens permitidos estão listados no edital do exame.

As provas do Enem 2025 acontecem nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, com exceção das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, onde o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30 na capital.

O Enem é utilizado para acesso ao ensino superior por meio do Sisu, Prouni e Fies, além de ser aceito por universidades em Portugal. A nota também pode ser usada para obter o certificado de conclusão do ensino médio por candidatos com mais de 18 anos.

