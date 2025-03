Com alta da ‘inflação do aluguel’, locação em Campo Grande pode ficar ainda mais cara

Capital já teve a segunda maior alta do país no valor do aluguel no início do ano

O aumento da chamada “inflação do aluguel”, medida pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), pode pressionar ainda mais os preços da locação. Em fevereiro, o índice subiu 1,06%, acumulando alta de 8,44% em 12 meses. O impacto pode ser sentido especialmente em Campo Grande, que já registrou o segundo maior aumento médio do aluguel entre as capitais brasileiras no início de 2024, com um avanço de 26,55% nos preços.

O mercado de locação na capital sul-mato-grossense começou o ano com preços muito acima da média nacional. De acordo com o Índice FipeZap, Campo Grande só ficou atrás de Salvador (33,07%) no ranking das cidades com maior reajuste de aluguéis no país. No acumulado de 2023, a alta da locação na capital sul-mato-grossense foi quase o dobro do IGP-M do período, que fechou o ano em 6,54%.

“O que vimos no mercado de locação foi a recomposição dos preços do período pandêmico, em que os proprietários suspenderam os reajustes de preços. Em 2023 e, mais fortemente em 2024, o setor passou a ser favorecido pelo contexto macroeconômico. O emprego, que é um fator importante para o mercado de locação, em 2024 atingiu seu recorde, impactando positivamente o setor”, explica a economista do DataZap, Paula Reis.

O levantamento também aponta que os imóveis menores foram os que sofreram os maiores reajustes. O aluguel de apartamentos de um quarto subiu 15,18% em 2023, percentual superior ao dos imóveis de dois quartos (12,71%), três quartos (12,52%) e quatro ou mais dormitórios (14,17%). Com isso, o valor médio da locação por metro quadrado em Campo Grande atingiu R$ 48,12.

Pequenas cidades sofrem impacto

Se na Capital os reajustes já pesam para quem vive de aluguel, em cidades do interior a disparada dos preços tem sido ainda mais drástica. Em Inocência, município a 331 quilômetros de Campo Grande, o avanço das obras de uma fábrica de celulose fez o aluguel de uma quitinete saltar para R$ 3.500 – um valor que supera o cobrado em muitas capitais.

A rápida valorização do setor imobiliário reflete o aumento populacional. Com a chegada de novos trabalhadores para atuar na obra da unidade industrial, a cidade viu sua população saltar de 8.400 para 13 mil habitantes e a expectativa é que chegue a 32 mil pessoas até 2027, quando a fábrica deve entrar em operação. Enquanto as construtoras se apressam para erguer novos sobrados e hotéis, parte dos moradores da cidade já está deixando suas casas alugadas e se mudando para municípios vizinhos, como Paranaíba e Três Lagoas.

Em Ribas do Rio Pardo, que passou por um fenômeno semelhante em 2021 com outra fábrica de celulose, o aluguel de uma quitinete que antes custava R$ 600 disparou para valores acima de R$ 1.500.

E os preços devem continuar subindo?

Com a nova alta do IGP-M e um mercado imobiliário aquecido, os aluguéis em Mato Grosso do Sul devem seguir pressionados. Apesar da desaceleração do custo da construção civil – medida pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), que subiu 0,51% em fevereiro contra 0,71% em janeiro – o impacto do IGP-M nos reajustes de contratos pode ser sentido nos próximos meses.

O avanço da inflação do aluguel também ocorre em um momento em que a conta de luz voltou a subir, pressionando ainda mais os custos de moradia. O grupo Habitação, que compõe o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e representa 30% do IGP-M, registrou alta de 1,49% no mês passado, puxado pela tarifa de eletricidade residencial, que subiu 5,52%.

A tendência agora depende do comportamento da economia nos próximos meses. Caso o mercado de trabalho se mantenha aquecido, a demanda por locação pode continuar forte, sustentando preços elevados. Para os inquilinos, a recomendação é ficar atento às cláusulas de reajuste no contrato e, se possível, negociar valores antes da renovação anual do aluguel.

Por Djeneffer Cordoba

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram