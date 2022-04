Fiscalização encontra produtos impróprios para consumo e suspende atividade do açougue de supermercado

Foi suspensa hoje (27) atividade de açougue de um supermercado em Campo Grande após encontrar diversas irregularidades durante fiscalização do Procon de Mato Grosso do Sul.

Após receber denúncias, os fiscais do órgão foram fiscalizar um supermercado na região do Bairro Dalva de Oliveira em Campo Grande.

No local, os fiscais constataram a realização de obra no interior do açougue, com cimento e sujeira, ao mesmo tempo que manipulavam as carnes e embalagens de consumidores. Como o açougue estava sem condições sanitárias de prosseguir com o fornecimento de produtos de origem animal, os fiscais determinaram o recolhimento dos produtos expostos.

O gerente do estabelecimento e o médico veterinário responsável não foram encontrados no local. Também não foram apresentados o manual de boas práticas assinado pelo veterinário responsável e o contrato com o profissional em questão. Também não havia planilha de controle dos produtos fornecidos pelo açougue.

Os fiscais encontraram diversos produtos colocados à venda direta ao consumidor com o prazo de validade vencido e impróprios para consumo. Também foram encontrados diversos pacotes de macarrão impróprios para consumo humano, com insetos dentro das embalagens.