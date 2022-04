Capotamento de veículo deixa duas pessoas presas às ferragens na MS-395

Na manhã de hoje (27), duas pessoas ficaram presas às ferragens de um carro, de modelo Gol, após o capotamento do veículo na MS- 395, em trecho que liga os municípios de Bataguassu e Brasilândia, que ficam a 341 e 400 quilômetros de Campo Grande.

O veículo que possuía placa do Paraguai e levava 4 pessoas, seguia normalmente na via, quando um dos pneus do carro estourou, causando a perda do controle da direção. O carro acabou capotando e parando às margens da rodovia após sair da pista.

Duas pessoas precisaram ser retiradas das ferragens por equipes do Corpo de Bombeiros, e possuíam diversos ferimentos pelo corpo.

Os outros dois ocupantes do veículo não sofreram lesões grandes e quando os militares chegaram, já estavam do lado de fora do automóvel.