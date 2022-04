Motociclista tem convulsão antes de cair da moto e sofre apenas ferimentos leves

O piloto, de 34 anos, de uma motocicleta da Yamaha, modelo Xtz 250 Lander, passou mal e caiu na tarde de hoje (27), na rua Calógeras, pouco antes do cruzamento com a avenida Salgado Filho, região do bairro Vila Santa Dorotheia, em Campo Grande.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da UR-124 (Unidade de Resgate), o motociclista teve uma crise convulsiva e caiu na moto, mas sofreu apenas escoriações leves. De acordo com populares, a vítima chegou a ficar inconsciente no momento da queda, mas já foi socorrido e orientado para alguma unidade médica.

Ao O Estado Online, parentes do rapaz revelaram que frequentemente ele sofre de crises convulsivas desencadeadas por alterações eletroquímica no córtex cerebral, e se apresentam como tremores repetitivos, ou seja, espasmos musculares involuntários, geralmente de curta duração.

Com informaçẽos da repórter Vivian Bacarji