Finados: flores e velas apresentam variação de até 242% em Campo Grande

Quem pretende homenagear um ente que já partiu no Dia de Finados, celebrado no sábado (2), encontrará variação de preços de 94,58% nas velas e 242,47% nas flores, no comércio de Campo Grande.

Os dados compõem pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), coletados entre os dias 28 e 29 de outubro. Dez empresas foram visitadas pelos pesquisadores, incluindo supermercados e floriculturas. Sete produtos estão listados no levantamento.

As flores apresentam a maior variação com o vaso de Kalanchoe, tamanho 15, sendo vendido por R$ 21,90 em supermercado no Bairro Jardim dos Estados, ante R$ 75 em uma floricultura na Vila Bandeirantes.

No caso das velas, atacadista na Mata do Jacinto comercializa a de Nº 5 por R$ 7,19, enquanto supermercado no Santa Fé tem ela anunciada nas gôndolas por R$ 13,99.

“Reforçamos que a pesquisa tende a garantir uma certa economia aos consumidores, sendo importante não se esquecer da emissão da nota fiscal nos pontos de venda”, comenta o secretário-executivo do Procon, Angelo Motti. “Vale lembrar ainda que os valores apresentados tendem a sofrer variações em decorrência da demanda ou de estratégias de marketing das empresas”.

Havendo dúvidas quanto a relação de consumo ou mesmo necessidade de registro de denúncia ou reclamação, é possível entrar em contato com o Procon Mato Grosso do Sul pelo Disque Denúncia 151, aplicativo MS Digital e no site da instituição.

O levantamento completo dos itens pesquisados para venda no Dia de Finados está disponível no site www.procon.ms.gov.br, na área de pesquisas de preços.

Com Agência de Notícias MS

